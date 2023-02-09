Как отучить кошку есть наполнитель

Кошки существа прекрасные, но порой непредсказуемые. Умеют удивить: например, вы стабильно полноценно кормите своего питомца, а после этого обнаруживаете его лакомящимся наполнителем из лотка. Но далеко не всегда это значит, что котик оголодал. В Petshop рассказали, почему подобное происходит, чем грозит и как предотвратить негативные последствия.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кошки интересуются наполнителем по нескольким причинам:

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Авитаминоз. Питомцу может не хватать витаминов. Есть наполнители, содержащие кальций, при недостатке его он доберёт его там.

Детский возраст. Мордочкой к лотку тянутся совсем маленькие животные, только узнающие мир.

Психологические проблемы. В своём туалете кошка успокаивается, играя с наполнителем, так как для неё это островок безопасности в доме.

Инстинкты. Кошкам нужно стачивать зубы и когти, твёрдый наполнитель для этого им очень подходит.

Проглатывание наполнителя опасно для желудочно-кишечного тракта. Комкующийся наполнитель под воздействием желудочных ферментов превращается в большой ком — это может потребовать медицинского вмешательства, и без экстренной помощи питомец может погибнуть. Силикагелевый наполнитель налипает на слизистые и впитывает их влагу, в итоге серьёзно травмирует желудок и кишечник. Если кот съел наполнитель и изменился в лице — отказывается от еды, часто дышит, стал более вялым или сонным, — то в срочном порядке бегите к ветеринару. При этом нужно понимать, что на рентгене скомканный наполнитель не отображается.

Как предотвратить негативные последствия:

Поменяйте тип наполнителя. Возможно, новым кот уже не будет интересоваться.

Поговорите с ветеринаром о внесении изменений в питание.

Порадуйте питомца новыми игрушками, купите когтеточку. Это поможет, если питомец ест наполнитель из-за того, что точит так когти и зубы.

Уделяйте больше внимания питомцу, придумайте новые игры.

Можно поставить на лоток решётку — это и поможет в борьбе с проблемой, и и предотвратит разбрасывание наполнителя по всему дому.

Если замечаете, что кот ест наполнитель, удаляйте из рта, но не ругайте, это грозит новыми проблемами.