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21 минуту назад

Россиянам рассказали, как отучить кошку есть наполнитель

Секрет Фирмы

Кошки существа прекрасные, но порой непредсказуемые. Умеют удивить: например, вы стабильно полноценно кормите своего питомца, а после этого обнаруживаете его лакомящимся наполнителем из лотка. Но далеко не всегда это значит, что котик оголодал. В Petshop рассказали, почему подобное происходит, чем грозит и как предотвратить негативные последствия.

Как отучить кошку есть наполнитель
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Кошки интересуются наполнителем по нескольким причинам:

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  • Авитаминоз. Питомцу может не хватать витаминов. Есть наполнители, содержащие кальций, при недостатке его он доберёт его там.
  • Детский возраст. Мордочкой к лотку тянутся совсем маленькие животные, только узнающие мир.
  • Психологические проблемы. В своём туалете кошка успокаивается, играя с наполнителем, так как для неё это островок безопасности в доме.
  • Инстинкты. Кошкам нужно стачивать зубы и когти, твёрдый наполнитель для этого им очень подходит.

Проглатывание наполнителя опасно для желудочно-кишечного тракта. Комкующийся наполнитель под воздействием желудочных ферментов превращается в большой ком — это может потребовать медицинского вмешательства, и без экстренной помощи питомец может погибнуть. Силикагелевый наполнитель налипает на слизистые и впитывает их влагу, в итоге серьёзно травмирует желудок и кишечник. Если кот съел наполнитель и изменился в лице — отказывается от еды, часто дышит, стал более вялым или сонным, — то в срочном порядке бегите к ветеринару. При этом нужно понимать, что на рентгене скомканный наполнитель не отображается.

Как предотвратить негативные последствия:

  • Поменяйте тип наполнителя. Возможно, новым кот уже не будет интересоваться.
  • Поговорите с ветеринаром о внесении изменений в питание.
  • Порадуйте питомца новыми игрушками, купите когтеточку. Это поможет, если питомец ест наполнитель из-за того, что точит так когти и зубы.
  • Уделяйте больше внимания питомцу, придумайте новые игры.
  • Можно поставить на лоток решётку — это и поможет в борьбе с проблемой, и и предотвратит разбрасывание наполнителя по всему дому.
  • Если замечаете, что кот ест наполнитель, удаляйте из рта, но не ругайте, это грозит новыми проблемами.

Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, что в России обсуждалась возможность запрета полного удаления когтей домашним животным. Если закон примут, то такие действия будут подпадать под статью о жестоком обращении с животными.

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