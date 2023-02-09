Как отучить кошку есть наполнитель

Кошки существа прекрасные, но порой непредсказуемые. Умеют удивить: например, вы стабильно полноценно кормите своего питомца, а после этого обнаруживаете его лакомящимся наполнителем из лотка. Но далеко не всегда это значит, что котик оголодал. В Petshop рассказали, почему подобное происходит, чем грозит и как предотвратить негативные последствия.
Кошки интересуются наполнителем по нескольким причинам:
Проглатывание наполнителя опасно для желудочно-кишечного тракта. Комкующийся наполнитель под воздействием желудочных ферментов превращается в большой ком — это может потребовать медицинского вмешательства, и без экстренной помощи питомец может погибнуть. Силикагелевый наполнитель налипает на слизистые и впитывает их влагу, в итоге серьёзно травмирует желудок и кишечник. Если кот съел наполнитель и изменился в лице — отказывается от еды, часто дышит, стал более вялым или сонным, — то в срочном порядке бегите к ветеринару. При этом нужно понимать, что на рентгене скомканный наполнитель не отображается.
Как предотвратить негативные последствия:
Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, что в России обсуждалась возможность запрета полного удаления когтей домашним животным. Если закон примут, то такие действия будут подпадать под статью о жестоком обращении с животными.