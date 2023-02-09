5 предметов в доме, которые повысят вашу сексуальность

Интерьер способен разбудить женственность и зарядить энергией.

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Красивое белье, одежда, макияж и парфюм — все это меняет самоощущение, заставляет почувствовать себя женственной, привлекательной. Но не меньше на сексуальность влияет и обстановка дома. Иногда совсем небольшие предметы могут зарядить правильной энергией и изменить настрой.

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Комнатные цветы

Во-первых, растения прекрасно вписываются в любой интерьер, оздоравливают помещение, насыщая кислородом. А во-вторых, уход за цветами раскрывает женскую энергию. Считается, что орхидея, роза, апельсиновое дерева в квартире делают девушку более нежной, кокетливой, настроенной на мягкость и гармонию.

Следите за здоровьем цветов, тогда их вид будет радовать вас ежедневно.

Столик для ванной

Превратить просто расслабляющее принятие ванны в настоящую спа-процедуру, заряжающую энергией, можно при помощи всего одной вещи — специальной полочки, которая крепится на бортики. На нее можно поставить книгу, планшет, бокал вина или кружку с чаем. Пока соль и пена будут ухаживать за вашим телом, такой уютный акцент поможет успокоить разум, снизить тревожность, почувствовать себя той самой девушкой с эстетичных фото в социальных сетях.

Кстати, походы в ванну станут чаще: вы начнете использовать это время для себя.

Свечи

Свечи — неотъемлемый атрибут романтического вечера, они создают мягкий, обманчивый свет, в котором тело кажется привлекательнее, взгляд выразительнее. Они настраивают на душевные разговоры, сближение, нежность. Зажигайте свечи чаще, пусть они наполняют дом уютом.

Подберите ароматы, которые создадут правильное настроение: специалисты рекомендуют свечи с запахом иланг-иланга, розы, удового дерева, пачули. Они разжигают страсть и повышают сексуальность.

Освещение

Кстати, не только свечи, но другие источники мягкого, рассеянного света будят женственность. В такой обстановке хочется говорить немного тише, ходить мягче, быть ласковой и нежной, а значит, более сексуальной.

Выбирайте ночники, бра, торшеры, с теплым, неярким светом и используйте их во время вечернего отдыха.

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