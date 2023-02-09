Какую рассаду пора готовить в феврале

Дачники и жители сельской местности готовятся к посевному сезону уже с февраля. Это время подготовки рассады. Чем южнее регион, тем раньше можно ею заниматься. В Подмосковье большинство культур стоит высаживать на рассаду в последнюю неделю февраля.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Главная ошибка занимающихся рассадой — отсутствие для всходов идеальной подсветки. Люди забывают про свет, а он является очень важным в первые недели жизни овощей, зелени и других всходов. А ведь зима и начало весны — это времена года, когда ночи и так очень долгие. У хорошего огородника есть для таких целей специально приобретенные фитосветильники и люминесцентные лампы.

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В феврале на рассаду идет не так много культур, но откладывать этот процесс нельзя. В марте может быть уже поздно. Овощи просто не успеют созреть. Чтобы точнее определить сроки высадки, необходимо рассчитать время произрастания семян и примерную дату высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Это зависит от сорта овоща. Также высаживать семена нужно в прогретый грунт, а сами семена обрабатывать противогрибковым раствором. Итак, что же можно сажать на рассаду в конце февраля в Подмосковье?

Самое привычное дело для садоводов - «рассадников» - это выращивание рассады помидоров. Обычно подбираются поздние сорта с вегетативным сроком от 110 до 150 дней. Полноценная рассада из семян получится через два месяца. Зато сеянцы высаживаются уже в прогретую солнцем землю. Не позже февраля следует делать рассаду томатов для высаживания в теплицу. Для этого берут среднеспелые и раннеспелые сорта. Хорошо подходят для рассады высокорослые томаты, у которых получаются крупные плоды, черри, а также гибриды, дающие плоды среднего размера.

Сладкоежки могут начать в феврале заниматься рассадой клубники и земляники. Их семена настолько мелкие, что их просто вдавливают в грунт пальцем. Затем следует накрыть «плантацию» туалетной бумагой, которая будет пропускать воду, но не позволит семенам всплывать. Через три недели появятся всходы, которые в мае будут готовы к пересадке на огород. Есть небольшой секрет. Сеянец точно готов к пересадке в открытый грунт, когда у растения есть пять лепесточков.

Лук-порей — двухлетний овощ. У него медленный период вегетации и годные для высаживания всходы появляются через 60 дней, примерно в начале мая. Порей морозов не боится, зато на этапе рассады его нужно оберегать от излишнего тепла, которое может привести к появлению цветочных стрелок уже в первый сезон. Если сделать рассаду в феврале, то осенью огородник получит очень толстые, богатые витаминами ножки, а хорошо вызревший лук-порей очень долго храниться в условиях погреба с сохранением всех своих полезных качеств. То, что вырастить лук-порей можно и за один сезон, подтверждает дачница Варвара Селезнева из столицы.

«Я предварительно делаю рассаду лука-порея вместе с корневым сельдереем. Пересаживаю его в мае на специально подготовленное место в огороде. Каждый сентябрь собираю урожай. Да, за один год лук-порей не такой крупный, как двухлетний, но такой же полезный и вкусный как приправа к любым блюдам. Можно высаживать и в теплице, будет еще больше, но мне хватает простых грядок».

Подлежат рассаде в феврале ранние и среднеспелые сорта и гибриды баклажанов. В их пользу говорит то, что они почти не болеют. Следует учесть и то, что баклажаны не так капризны к недостатку света. Будут терпеть без урона для роста. Обычно баклажан высеивается за два месяца до отправки в грунт. Поместить его нужно в немного влажный грунт. Ростки появятся через 15 дней. Цикл вегетации овоща длится до 150 дней.

Такую полезную для организма культуру как сельдерей высаживают в контейнеры. Первые ростки появятся примерно через неделю. Сельдерею, в отличие от многих других собратьев по огороду, тепло не в радость. Ему нужна температура в 13-15 градусов тепла. А вот выставить ростки в освещенное место необходимо. Тогда они не будут вытягиваться и ложиться под собственным весом. У сельдерея высокий период вегетации. Ряд поздних сортов дозревают только через двести дней. В грунт высаживать сельдерей следует в середине мая, не опасаясь возможных небольших морозов.

Февраль - также пора для рассады болгарского перца. Из него получаются полноценные сеянцы через два с половиной месяца. Подойдут средние и позднеспелые сорта. Перцу обязательно нужна хорошая подсветка. Расти здоровым в темноте он категорически не желает. Семена всходят через семь дней, после чего следует делать поливы небольшим количеством воды. Для высадки в грунт будут пригодными кустики высотой в 25 сантиметров с уже развитой корневой системой. Стебли также должны быть крепкими.

Высаживают в феврале и рассаду картофеля. Мало кто прибегает к таким экспериментам, но у кого получается — остаются довольными. Речь идет о рассаде из семян самого популярного овоща. Посадив семена элитного картофеля можно со временем получить совершенно новый урожай этой культуры. Приобретаются семена, которые нужно сначала прорастить. Всхожесть у картофеля очень низкая, поэтому семена рассаживать можно очень густо. Держать рассаду надо при температуре в 22-25 градусов тепла в хорошо освещенном месте. Всходы рассаживаются через 25 дней после посева. Урожай будет небольшим. Максимально клубни будут достигать размера с яйцо. Зато на следующий год можно выращивать полноценные крупные клубни. Так однажды поступила Ирина Солодова из Волоколамского городского округа.