3 лайфхака для победы над плесенью в доме

Плесень в доме может возникнуть на любой органической поверхности, подверженной влаге. Особенно, если в помещении плохая вентиляция и отсутствует прямой солнечный свет.

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Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от плесени на различных поверхностях. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ванная

Смешайте 3/4 стакана хлорного отбеливателя с 3,5 литрами воды. Затем наденьте резиновые перчатки, средство для защиты глаз и приступайте к оттиранию плесени. Делать это лучше жесткой кистью. При этом важно следить, чтобы плесень не попала на другие поверхности. Спустя несколько минут хорошо промойте участок водой и протрите его насухо.

Душевая занавеска

Чтобы предотвратить появление плесени на занавесках, отправьте занавески в стиральную машинку. Выставите самую высокую температуру воды и положите в барабан два-три банных полотенца для дополнительной очистки. Далее тщательно высушите занавеску.

Мягкая мебель