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3 часа назад

3 лайфхака для победы над плесенью в доме

Мира Маркина

Плесень в доме может возникнуть на любой органической поверхности, подверженной влаге. Особенно, если в помещении плохая вентиляция и отсутствует прямой солнечный свет.

3 лайфхака для победы над плесенью в доме
Фото: UnsplashUnsplash

Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от плесени на различных поверхностях. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ванная

Смешайте 3/4 стакана хлорного отбеливателя с 3,5 литрами воды. Затем наденьте резиновые перчатки, средство для защиты глаз и приступайте к оттиранию плесени. Делать это лучше жесткой кистью. При этом важно следить, чтобы плесень не попала на другие поверхности. Спустя несколько минут хорошо промойте участок водой и протрите его насухо.

Душевая занавеска

Чтобы предотвратить появление плесени на занавесках, отправьте занавески в стиральную машинку. Выставите самую высокую температуру воды и положите в барабан два-три банных полотенца для дополнительной очистки. Далее тщательно высушите занавеску.

Как с помощью одного средства убрать плесень с окон: видео

Мягкая мебель

Пропылесосьте поверхность и сразу же очистите пылесос, чтобы во время следующей уборки споры плесени не распространились в воздухе. Затем протрите мебель тряпкой, смоченной в спиртовом растворе (стакан спирта на стакан теплой воды). Далее протрите поверхность влажной губкой и поставьте сушиться на солнце.

Дом и сад,
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