Как создать мини-парник для рассады на подоконнике

Эксперты рассказали, как можно организовать теплицу на подоконнике.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Такой парник даст возможность не только культивировать натуральные продукты, но и поможет вырастить хорошую рассаду, которая в будущем даст богатый урожай.

Самый простой и дешевый вариант микротеплицы можно сконструировать из пластиковой бутылки. Такие мини-парники хорошо подходят для орхидей или других цветов.

Для этого нужно разрезать пластиковую бутылку на две части. В нижнюю часть нужно насыпать грунт, а сверху размещают вторую часть бутылки.

Пластиковые контейнеры также подходят для создания мини-теплиц. Его нужно поставить сверху на растение: прозрачные стенки будут пропускать свет, а внутри будет создаваться парниковый эффект.

Старый аквариум с крышкой может стать еще одним вариантом домашней теплицы. Важно, чтобы через крышку хорошо пробивался свет, передает Общественная служба новостей.