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19 минут назад

Эксперты рассказали, как создать мини-парник для рассады на подоконнике

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как можно организовать теплицу на подоконнике.

Как создать мини-парник для рассады на подоконнике
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Такой парник даст возможность не только культивировать натуральные продукты, но и поможет вырастить хорошую рассаду, которая в будущем даст богатый урожай.

Самый простой и дешевый вариант микротеплицы можно сконструировать из пластиковой бутылки. Такие мини-парники хорошо подходят для орхидей или других цветов.

Для этого нужно разрезать пластиковую бутылку на две части. В нижнюю часть нужно насыпать грунт, а сверху размещают вторую часть бутылки.

Пластиковые контейнеры также подходят для создания мини-теплиц. Его нужно поставить сверху на растение: прозрачные стенки будут пропускать свет, а внутри будет создаваться парниковый эффект.

Старый аквариум с крышкой может стать еще одним вариантом домашней теплицы. Важно, чтобы через крышку хорошо пробивался свет, передает Общественная служба новостей.

До этого агроном Владимир Викулов рассказал, когда нужно сеять рассаду, чтобы получить хороший урожай.

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