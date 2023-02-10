Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

5 вещей в доме, которые вам давно пора заменить

Мира Маркина

В каждом доме можно найти хотя бы несколько вещей, которые давно пора отправить в мусорку. Однако нередко люди продолжают пользоваться ими себе во вред. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

5 вещей в доме, которые вам давно пора заменить
Фото: UnsplashUnsplash

Губки для мытья посуды

Губки следует менять каждые 2-8 недель в зависимости от частоты использования. При этом раз в неделю их также необходимо дезинфицировать, чтобы на губках не скапливались бактерии. Проще всего сделать это, положив их в СВЧ-печь, либо в верхнюю корзину посудомойки во время мытья посуды.

Зубная щетка

Стоматологи советуют менять зубную щетку как минимум раз в три месяца. А если у вас стоят импланты или коронки, то делать это нужно каждые два месяца.

Подушки

Подушки важно обновлять каждые два-три года. Со временем в наполнителе скапливается много бактерий и омертвевших клеток кожи. Вдобавок к этому, подушки впитывают пот и кожные выделения каждую ночь. И наконец, с течением времени они попросту теряют форму и перестают должным образом поддерживать шею и голову.

Не нужно поливать: самые неприхотливые цветы для дома

Специи

Специи в виде засушенных трав необходимо менять каждый год. Сухие молотые приправы могут храниться до двух лет, а те, которые нужно размалывать, прослужат до четырех лет.

Витамины и лекарства

Возьмите за правило – хотя бы раз в год проводить ревизию аптечки и выбрасывать лекарства с истекшим сроком годности. Некоторые таблетки лежат годами, и мы продолжаем принимать их, не задумываясь о том, что они уже непригодны для лечения.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители