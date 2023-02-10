5 вещей в доме, которые вам давно пора заменить

В каждом доме можно найти хотя бы несколько вещей, которые давно пора отправить в мусорку. Однако нередко люди продолжают пользоваться ими себе во вред. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

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Губки для мытья посуды

Губки следует менять каждые 2-8 недель в зависимости от частоты использования. При этом раз в неделю их также необходимо дезинфицировать, чтобы на губках не скапливались бактерии. Проще всего сделать это, положив их в СВЧ-печь, либо в верхнюю корзину посудомойки во время мытья посуды.

Зубная щетка

Стоматологи советуют менять зубную щетку как минимум раз в три месяца. А если у вас стоят импланты или коронки, то делать это нужно каждые два месяца.

Подушки

Подушки важно обновлять каждые два-три года. Со временем в наполнителе скапливается много бактерий и омертвевших клеток кожи. Вдобавок к этому, подушки впитывают пот и кожные выделения каждую ночь. И наконец, с течением времени они попросту теряют форму и перестают должным образом поддерживать шею и голову.

Специи

Специи в виде засушенных трав необходимо менять каждый год. Сухие молотые приправы могут храниться до двух лет, а те, которые нужно размалывать, прослужат до четырех лет.

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