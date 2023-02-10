Названы источники загрязнения воздуха в квартире

Когда речь заходит про здоровье, то на первом месте у всех стоит здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и борьба со стрессом. Правда, на деле некоторые болячки поджидают нас в стенах собственного жилища, а именно в воздухе. И дело не только в выхлопных газах, которые летят с больших дорог прямо к нам в окно. Заразы хватает помимо них.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Издание Nature отметило, что обычно уборке помещений уделяют немного внимания. Чисто и чисто — но не более. А между тем грязный воздух может стать причиной многих болячек — рака лёгких, астмы или проблем с сердцем. В 2022-м именно эта причина унесла жизни 3,2 млн человек, а из-за загрязнения наружного воздуха в тот же период не стало 3,5 млн человек. Вот и думайте.

Во-первых, воздух могут загрязнятьгазовые плиты. При их использовании в него попадают оксиды азота. Тем, кто живёт в частных домах и топит дровами или углём, повезло ещё меньше — они вдыхают ещё и твёрдые частицы.

Также воздух портят некачественные строительные материалы, дешёвая мебель, краски и ковры. Они могут выделять вредные органические соединения.

Кроме того, не лучшим образом на качестве воздуха, которым мы дышим, сказывается и плесень. Она может появляться, например, на потолке или к углу комнаты и способна осложнить течение астмы.