Лунный посевной календарь на февраль 2023 для садоводов и огородников

Февраль – лучший месяц для того, чтобы не только планировать будущие грядки, но и вовсю сажать рассаду. А чтобы растения пышно росли, цвели и приносили роскошные плоды, нужно знать, что и когда сажать. Огородники и садоводы давно заметили, что в этом деле стоит ориентироваться по Луне.

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«Рамблер» рассказывает, в какие дни и чем нужно заниматься в феврале 2023 года, согласно лунному посевному календарю для садоводов и огородников.

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В это можно верить или не верить, но практика подтверждает, что рост и развитие растений действительно зависит от того, когда их посадили. Выбрать идеальный день поможет – лунный календарь.

Фазы Луны в феврале 2023

Растущая луна – 1-4 февраля

Полнолуние – 5 февраля

Убывающая луна – 6-19 февраля

Новолуние – 20 февраля

Растущая луна – 21-28 февраля

Считается, что в полнолуние и новолуние нельзя проводить никакие работы с растения, в эти дни критически уязвимы и любые мероприятия могут принести больше вреда, чем пользы.

Благоприятные и неблагоприятные дни зависят от того, в каком знаке находится Луна. Так, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы – плодородные знаки, а Водолей, Лев и Овен – нет.

Не всегда нужно спешить с рассадой, если посеять семена раньше времени, растения получатся более слабыми, поэтому все нужно делать вовремя.

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График посевов и других работ по лунному календарю

1 февраля – растущая Луна в Близнецах

Можно посеять капусту и редис, а также ампельные цветы и вьющиеся декоративные растения, семена других культур лучше отложить в сторону. В этот день можно лечить растения, уничтожать вредителей, рыхлить. В теплицу можно внести еще немного снега, а также набросать его на грядки. Пересаживать и пикировать растения нельзя.

2-4 февраля – растущая Луна в Раке

Благоприятный день для посева семян на рассаду, также можно поливать, вносить удобрения, пересаживать и пикировать. Единственное, чего делать не стоит, – проводить обработку листвы химическими препаратами.

5 февраля – полнолуние

В этот день не рекомендуется ничего делать.

6 февраля – убывающая Луна во Льве

Этот день можно посвятить работе с землей – рыхлить, пропалывать, бороться с вредителями и болезнями. Также разрешается прореживать слишком густые всходы.

7-9 февраля – убывающая Луна в Деве

Замачивать семена в эти дни не рекомендуется, зато можно сеять, например, сельдерей, редис, огурцы, перец, баклажаны, цветную капусту, однолетние и многолетние цветы, а еще обрезать, поливать, пикировать и подкармливать.

10, 11 февраля – убывающая Луна в Весах

Идеальные дни для всех возможных работ с растениями, кроме применения химических препаратов.

12, 13 февраля – убывающая Луна в Скорпионе

Эти дни также хороши для всех работ, в том числе для полива и внесения органических и минеральных удобрений. Исключение: обрезка, деление клубней, луковиц и корней.

14, 15 февраля – убывающая Луна в Стрельце

Нельзя поливать и обрезать растения, рекомендуется рыхлить, прореживать, бороться с болезнями и вредителями, а также укоренять черенки. Можно сажать семена острого перца, лука-порея, гороха, фенхеля, петрушки корневой, укропа на рассаду.

16, 17 февраля – убывающая Луна в Козероге

В эти дни не стоит работать с корнями растений, а все остальное вполне можно делать, в том числе замачивать семена, сеять, пикировать, поливать, вносить органические удобрения, уничтожать вредителей и бороться с болезнями.

18, 19 февраля – убывающая Луна в Водолее

Можно рыхлить почву, окучивать растения, пропалывать, лечить, уничтожать вредителей и прореживать всходы. При этом сажать, сеять, поливать и вносить подкормку не рекомендуется:

20 февраля – новолуние

В этот день не рекомендуется ничего делать.

21-24 февраля – растущая Луна в Овне

Можно посеять листовой салат, кресс-салат, шпинат, листовую петрушку, рекомендуется рыхлить сухую землю, обрабатывать растения от вредителей и болезней. Обрезку и формирование, пикировку, пересадку, укоренение, пасынкование, поливы и подкормки лучше проводить в другие дни.

25, 26 февраля – растущая Луна в Тельце

Можно замачивать и проращивать семена, сеять томаты, баклажаны, перец, огурцы, шпинат, капусту и зелень, сажать клубнелуковичные и многолетние цветы, поливать, прищипывать, вносить минеральные удобрения. А вот пикировку лучше провести другой день.

27, 28 февраля – растущая Луна в Близнецах

Капусту и редис еще можно посеять, а остальное лучше отложить на другой день. Пересадку и пикировку тоже выполнять не нужно. Вместо этого можно бороться с болезнями и вредителями, рыхлить и пропалывать.

Короткая памятка

Посев семян на рассаду:

Огурцы – 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 25, 26

Перец, баклажаны – 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Капуста – 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Томаты – 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Листовые салаты, петрушка, укроп и другая зелень – 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26

Однолетние цветы – 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Многолетние и двулетние цветы – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Пересадка и пикировка растений: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17

Неблагоприятные дни для посева: 5, 19, 20, 21