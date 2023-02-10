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1 час назад

Россиян предостерегли от некоторых видов перепланировок квартиры

Lenta.ru

В рамках перепланировки квартиры собственникам запрещено убирать несущие стены и перемещать мокрые зоны. От некоторых опасных видов работ в беседе с РИАМО россиян предостерег дизайнер Константин Лагутин.

Россиян предостерегли от некоторых видов перепланировок квартиры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт предупредил, что перемещение несущих стен может быть опасно для всего дома. К таким видам перепланировок он также отнес изменение местоположения санузла. «Помимо того, что неправильно новый санузел располагать над жилыми комнатами нижних этажей, еще "перетаскивание" длинной трубы слива, например, к стояку, может привести к техническим проблемам в процессе эксплуатации», — отметил Лагутин.

Специалист добавил, что сложности могут возникнуть и при объединении комнаты с балконом. Таким образом жильцы рискуют тем, что помещение будет промерзать. «Это может возникнуть из-за того, что при объединении, например, не удалось его нормально утеплить или он просто неподвластен этому, или стеклопакеты от застройщика не позволяют соблюдать хорошую грамотную температуру помещения», — сказала дизайнер.

Ранее эксперт в области разработки проектной и технической документации, инженер Дмитрий Мамин заявил, что проведение незаконной перепланировки квартиры способно значительно снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. Даже сравнительно небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным.

Дом и сад,Константин Лагутин,
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