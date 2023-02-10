Что скрывает губка для мытья посуды

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что скрывается в губке для мытья посуды, а также чем ее можно заменить.

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По мнению экспертов, у кухонной губки очень пористая структура. Поэтому ее практически невозможно промыть и продезинфицировать. Всего за неделю в ней скапливается в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Рекомендуется завести для каждой цели разные губки. Например, отдельно для посуды, раковины и овощей. Если одной губкой мыть все сразу, то она превратится в настоящий рассадник заразы. При этом губку можно заменить на пластмассовую щётку. Ее намного легче мыть и дезинфицировать.