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1 час назад

Что скрывает губка для мытья посуды

СОВА

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, что скрывается в губке для мытья посуды, а также чем ее можно заменить.

Что скрывает губка для мытья посуды
Фото: СОВАСОВА

По мнению экспертов, у кухонной губки очень пористая структура. Поэтому ее практически невозможно промыть и продезинфицировать. Всего за неделю в ней скапливается в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Рекомендуется завести для каждой цели разные губки. Например, отдельно для посуды, раковины и овощей. Если одной губкой мыть все сразу, то она превратится в настоящий рассадник заразы. При этом губку можно заменить на пластмассовую щётку. Ее намного легче мыть и дезинфицировать.

Ещё одна альтернатива - кухонная ветошь. В конце дня ее можно просто постирать. Нужно ли зимой часто проветривать квартиру, а также на какое время рекомендуется открывать окно, недавно рассказали специалисты.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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