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1 час назад

Как сделать, чтобы обувь не скользила: 7 способов

Катя Кобышева

В гололед, конечно, лучше всего остаться дома, чтобы не рисковать целостностью конечностей и не страдать от плохой погоды. Но что делать, если нужно ехать на работу или по другим важным и неотложным делам.

Как сделать, чтобы обувь не скользила: 7 способов
Фото: UnsplashUnsplash

«Рамблер» рассказывает, что нужно сделать с обувью, чтобы подошвы перестали скользить.

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Используем подручные средства

Сделать подошву менее скользкой поможет клей «Момент» и горстка песка. Клей можно купить в ближайшем хозяйственном магазине, а немного песка взять на детской площадке. Что делаем? Очень тонким слоем наносим клей на подошву, сверху припудриваем песком, даем полностью высохнуть. На одну поездку этого точно хватит. Но со временем процедуру придется повторить. Суперклей для этих целей не подойдет.

Еще один способ – тканевый пластырь. Правда воспользоваться им только в сухую морозную погоду, если на дорогах неприятная снежная каша, под которой скрывается адский лед, пластырь быстро отклеится. Для лучшего сцепления пластыря с подошвой нужно хорошо помыть подошвы обуви и обезжирить спиртом, столовым уксусом, пищевой содой, антисептиком – чем угодно, что доступно в данный момент. Наклеиваете пластырь полосками и отправляетесь по делам. Но все же не спешите и будьте осторожны.

Вместо пластыря можно взять наждачную бумагу. Этот способ надежнее и долговечнее. Нарезаете бумагу на кусочки по размеру обуви и приклеиваете с помощью зимостойкого клея. Чаще всего такой клей сделан на силиконовой основе. Вместо наждачки можно использовать кусочки войлока.

Unsplash

Кстати, если наждачной бумаги или войлока нет, а клей есть, можно в хаотичном порядке накапать его на подошвы обуви. Это тоже поможет сделать их менее скользкими.

Альтернативный вариант

В тех же хозяйственных магазинах, куда вы пойдете за клеем, посмотрите такой аксессуар, который называется – ледоступы. Это накладки с шипами, которые надеваются на обувь и помогают уверенно ходить по льду. Чем выше ваш вес, тем эффективнее работают ледоступы – сравнить можно с шипованной резиной, которая используется для изготовления зимних шин на автомобили.

Обращаемся к мастеру

Это займет какое-то время, но результат будет, во-первых, более эффективным, а, во-вторых, более эстетичным. Попросите мастера наклеить на подошву специальную нескользящую подметку.

Какие способы вам точно не помогут

  1. Лак для волос. Такие рекомендации есть, но смысла в них нет. Лак сотрется через два ваших шага, а обувь останется по-прежнему скользкой.
  2. Картофелина. Считается, что, если натереть подошву сырым картофелем, крахмал поможет сделать ее менее скользкой. Но те, частички крахмала, которые прилипнут к подошве, сотрутся с нее еще быстрее, чем лак.
  3. Терка. Также советуют сделать насечки ножом в виде сеточки. Конечно, если вам совсем не жалко ботинок, это можно сделать, но подошва, кроме того, что останется скользкой, будет еще и испорчена.

Как правильно выбрать обувь

  1. Обращайте внимание на материал, из которого изготовлена подошва. Она должна быть достаточно эластичной. Производители для зимы рекомендуют выбирать каучук или полиуретан. Если продавец затрудняется ответить, по подошве можно постучать. Звонкий звук показывает, что эта обувь для сухой погоды. Достаточно глухой говорит о том, что подошва будет не так сильно скользить на льду.
  2. Подошва с ярко-выраженным протектором будет менее скользкой, чем гладкая.
  3. Не выбирайте обувь на высоком каблуке, а шпильки и вовсе оставьте для торжеств.
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