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3 часа назад

Садоводы рассказали о пользе талой воды для рассады

Мир24

Опытные садоводы начинают готовиться к посадке рассады уже зимой. По их словам, талая вода подходит для проращивания семян томатов и других овощей, передает utro.ru.

Садоводы рассказали о пользе талой воды для рассады
Фото: Мир24Мир24

Талая вода отличается от водопроводной тем, что не содержит химикатов, которые препятствуют размножению бактерий, а также множества минеральных примесей. Кроме того, снеговая и дождевая вода решает проблему защелачивания почвы.

Лучше всего использовать такое удобрение для цветов, которые плохо реагируют на щелочь – фиалки или анютины глазки. Также оно помогает взойти помидорам, баклажанам и перцам.

Дом и сад,
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