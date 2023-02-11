Садоводы рассказали о пользе талой воды для рассады

Опытные садоводы начинают готовиться к посадке рассады уже зимой. По их словам, талая вода подходит для проращивания семян томатов и других овощей, передает utro.ru.
Талая вода отличается от водопроводной тем, что не содержит химикатов, которые препятствуют размножению бактерий, а также множества минеральных примесей. Кроме того, снеговая и дождевая вода решает проблему защелачивания почвы.
Лучше всего использовать такое удобрение для цветов, которые плохо реагируют на щелочь – фиалки или анютины глазки. Также оно помогает взойти помидорам, баклажанам и перцам.