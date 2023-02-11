Как тратить меньше времени на уборку

Эксперты с «Авито Услуги» дали пять советов, как облегчить домашнюю уборку. Для этого нужно уделять порядку в доме по 15 минут в день.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Специалисты советуют первым делом избавиться от ненужных вещей. Это позволит освободить пространство и поможет тратить меньше времени на разбор завалов в будущем.

Смело выбрасывать можно вещи, которые не использовались на протяжении нескольких месяцев.

Далее эксперты советуют убрать весь «визуальный шум». Он создается за счет обилия мелких вещей на полочках: ключей, резинок для волос, чеков. Также мелкие вещи являются пылесборниками. Лучше складывать их в контейнеры.

Важно каждый день уделять по 15 минут на поддержание чистоты. Тогда не придется в выходные тратить весь день на генеральную уборку.

Иногда стоит вызвать профессиональный клининг. Спрос в 2022 году на таких услуги вырос на 38 %. В некоторых ситуациях это выгоднее за счет экономии времени, которые вы бы потратили на уборку.

Стоит не забывать о неочевидных местах для уборки: светильниках, торшерах, подвесных люстрах, батареях и розетках. На всех этих поверхностях скапливается пыль.