Как тратить меньше времени на уборку

Эксперты с «Авито Услуги» дали пять советов, как облегчить домашнюю уборку. Для этого нужно уделять порядку в доме по 15 минут в день.
Специалисты советуют первым делом избавиться от ненужных вещей. Это позволит освободить пространство и поможет тратить меньше времени на разбор завалов в будущем.
Смело выбрасывать можно вещи, которые не использовались на протяжении нескольких месяцев.
Далее эксперты советуют убрать весь «визуальный шум». Он создается за счет обилия мелких вещей на полочках: ключей, резинок для волос, чеков. Также мелкие вещи являются пылесборниками. Лучше складывать их в контейнеры.
Важно каждый день уделять по 15 минут на поддержание чистоты. Тогда не придется в выходные тратить весь день на генеральную уборку.
Иногда стоит вызвать профессиональный клининг. Спрос в 2022 году на таких услуги вырос на 38 %. В некоторых ситуациях это выгоднее за счет экономии времени, которые вы бы потратили на уборку.
Стоит не забывать о неочевидных местах для уборки: светильниках, торшерах, подвесных люстрах, батареях и розетках. На всех этих поверхностях скапливается пыль.
А чтобы уборка стала более приятной, можно включить на фоне аудиокнигу или музыку. Также к уборке можно привлечь всех членов семьи, передает «Известия».