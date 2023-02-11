Как выбрать семена и почву для рассады овощей

Итак, с чего начать?

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Первое, что нужно учесть, – это семена, а точнее, к какому сорту относятся эти семена по отношению к срокам созревания. Сорта по срокам созревания в основном делятся на три группы: раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые.

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Спросите, для чего нам нужно это знать? На самом деле всё просто. Нужно продумать и сделать всё так, чтобы фаза развития наших растений (а именно фаза цветения или начало формирования плодов) совпала с летними днями, когда продолжительность светового дня имеет максимальное количество «солнечных часов» (в нашем регионе такие дни приходятся на вторую декаду июня).

Именно в этот период будет идти максимальный фотосинтез у растений, и максимальный отток ассимилянтов пойдет на формирование вашего урожая. Учитывая это, мы сможем примерно рассчитать сроки посева семян на рассаду, будь это раннеспелый сорт – сеем позже, позднеспелый – пораньше, а не всё в один день.

Также надо учесть время от посева семян на рассаду и до их прорастания, получения всходов, это может занять от нескольких дней до недели.

Для того чтобы получить дружные всходы и избежать семян, не способных к прорастанию («пустое семя»), нужно прибегнуть к следующей хитрости (вне зависимости куплены семена или вы используете семена со своего прошлогоднего урожая): взять семена и высыпать их в стакан с теплой водой – так называемое «пустое семя» останется на плаву, остальные семена окажутся на дне стакана. Но для этого желательно выждать 10–15 минут и периодически перемешивать воду с семенами, так как некоторые семена могут быть покрыты мелкими волосками, на которых пузырьки с воздухом.

Воду в стакане предварительно нужно посолить, 1/2 чайной ложки соли хватит на 200–250 мл теплой воды. Если вы используете свои семена, то нужно их обеззаразить, для этого прекрасно подойдет 1%-ный раствор марганцовки (пару кристалликов на 200–250 мл теплой воды).

Следующее, на что надо обратить внимание, – это выбор почвы для рассады.

Чаще всего используют перегнойный грунт или же торф. Стоит помнить, что торф повышает кислотность почвы или же сам зачастую имеет кислую реакцию рН, следовательно, в почвосмесь стоит добавить мел или любые другие известняки, проще говоря, провести известкование торфа.

Также стоит помнить про обеззараживание не только самой почвы для рассады, но и самих емкостей как новокупленных, так и старых, которые были использованы под рассаду в предыдущие годы. Для обеззараживания почвы и емкостей подойдет тот же раствор из марганцовки (3 грамма марганцовки на 10 литров теплой воды). Почву достаточно полить данным раствором, а емкости оставить в растворе минут на 30, а затем промыть обычной водой. После обеззараживания почвы стоит выждать время, чтобы почва немножко просохла. Процесс высева семян не сложный, глубина сева не должна превышать 1,5 см, температура воздуха для прорастания должна быть не ниже +25 ºС.

Полив рассады осуществлять по мере высыхания верхнего слоя почвы. Поливать теплой водой (комнатной температуры). Полив проводить медленно, несильной струей воды, чтобы почва не размывалась, струю направлять не в одну точку, а поливать по всей поверхности рассады, желателен полив по стенкам емкостей рассады.

Подкармливать рассаду можно, но аккуратно, строго соблюдая норму вносимых различных удобрений. Если внешний вид рассады выглядит «крепким», проростки имеют стебель фиолетового оттенка, листья темно-зеленые, значит, рассада растет крепкая и здоровая. При наблюдении этих факторов подкорму в данный момент не стоит проводить, так как избыток элементов может только навредить растениям.

Садоводы в некоторых случаях проводят пикировку рассады. Чаще всего рассаду пикируют из-за перерастания растений или же при появлении больных листьев. Перед пикировкой почву поливают, чтобы растения можно было с легкостью доставать из почвы. Сам процесс пикировки заключается в том, чтобы аккуратно прищипнуть конец главного корня – это делается для того, чтобы корень больше ветвился, а не шел только вглубь почвы.

После пикировки рассаду можно подкормить, чтобы наши растения быстрее смогли оправиться и заново прижиться. Также рекомендуется на пару дней поставить рассаду ближе к источнику тепла.

Примерно за две недели до высадки рассады важно провести ее закаливание. Для этого нужно снизить температурный режим воздуха в помещении примерно до +15 ºС, после за 5–7 дней до высадки рассаду выносят на открытый воздух.