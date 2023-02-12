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8 часов назад

Эксперты рассказали, как облегчить уборку в доме

Мир24

Эксперты платформы «Авито Услуги» назвали пять правил, которые помогут облегчить процесс уборки квартиры, сообщают «Известия».

Эксперты рассказали, как облегчить уборку в доме
Фото: Мир24Мир24

В первую очередь специалисты советуют избавиться от ненужных вещей. Чтобы расставание с хламом прошло легче, сначала его можно сложить в отдельную коробку. Если в течение нескольких месяцев вещь так и пригодится, ее можно смело выбрасывать.

Второй шаг – избавиться от «визуального шума», то есть большого количества мелких предметов на открытых полках.

Еще один полезный совет – стараться поддерживать порядок каждый день, чтобы не тратить много времени на выходных. Эксперты советуют в течение недели поочередно выполнять небольшие задачи: загрузить стиральную машину, сложить вещи в шкафу, протереть пыль с подоконников.

Также специалисты напоминают о важности убираться в неочевидных местах. Например, протирать батареи и вытяжки. Пятый совет – совместить уборку с чем-нибудь полезным. Можно включить на фоне аудиокнигу, музыку или любимый фильм.

Ранее врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что желание либо отсутствие делать уборку в доме говорит о наличии определенных заболеваний. Это может быть депрессия или повышенная тревожность.

Дом и сад,
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