Торфяные таблетки пользуются популярностью у огородников. И это не удивительно, ведь все больше садоводов принимают решение самостоятельно выращивать рассаду для овощей и цветов. Таблетка состоит из верхового слоя торфа с перегноем, который благодаря содержащимся в нем минералам, помогает развиваться молодым растениям.