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1 час назад

Как сделать торфяные таблетки своими руками: видео

Катерина Саломе

Торфяные таблетки пользуются популярностью у огородников. И это не удивительно, ведь все больше садоводов принимают решение самостоятельно выращивать рассаду для овощей и цветов. Таблетка состоит из верхового слоя торфа с перегноем, который благодаря содержащимся в нем минералам, помогает развиваться молодым растениям.

Ведущая канала “Голова Садовая” Снежана Ташова рассказала, как сделать торфяные таблетки в домашних условиях.

Для приготовления торфяных таблеток вам понадобятся:
  • Кокосовый субстрат
  • Биоразлагаемые мешки
  • Верховой торф или почва смесь

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Залейте кокосовый субстрат кипятком и оставьте его в стороне до полного разбухания. Далее смешайте 1:1 почву и кокосовый субстрат. Заполните смесью подготовленные мешочки и поместите их в контейнер.

Полную инструкцию по приготовлению торфяных таблеток смотрите в видео.

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