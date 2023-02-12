Торфяные таблетки пользуются популярностью у огородников. И это не удивительно, ведь все больше садоводов принимают решение самостоятельно выращивать рассаду для овощей и цветов. Таблетка состоит из верхового слоя торфа с перегноем, который благодаря содержащимся в нем минералам, помогает развиваться молодым растениям.
Ведущая канала “Голова Садовая” Снежана Ташова рассказала, как сделать торфяные таблетки в домашних условиях.
Залейте кокосовый субстрат кипятком и оставьте его в стороне до полного разбухания. Далее смешайте 1:1 почву и кокосовый субстрат. Заполните смесью подготовленные мешочки и поместите их в контейнер.
Полную инструкцию по приготовлению торфяных таблеток смотрите в видео.
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