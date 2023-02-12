Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Педиатр Татаркина объяснила, почему гель для стирки лучше порошка

Мира Маркина

Когда для стирки используется стиральный порошок, в воздух поднимается мелкая пыль. Она может попасть в дыхательные пути и стать причиной аллергии. Об этом "Газете.ру" рассказала педиатр Ольга Татаркина.

Педиатр объяснила, почему гель для стирки лучше порошка
Фото: PxherePxhere

Специалист объяснила, что детскую и взрослую одежду следует стирать раздельно, а использовать для этого лучше гели, а не пороки. По словам Татаркиной, стиральный порошок — настоящее испытание для аллергиков.

Гель гипоаллергенен и в целом не сможет попасть в дыхательные пути человека, в отличие от мелкой пыли, которая поднимается в воздух при использовании порошка. Консистенция геля повышает и качество стирки: его частицы малы и легко выполаскиваются из ткани.

Как стирать нижнее белье, чтобы не подхватить инфекцию

Ранее "Рамблер" показывал, как убрать жирные пятна с одежды без стирки.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители