Педиатр объяснила, почему гель для стирки лучше порошка

Когда для стирки используется стиральный порошок, в воздух поднимается мелкая пыль. Она может попасть в дыхательные пути и стать причиной аллергии. Об этом "Газете.ру" рассказала педиатр Ольга Татаркина.

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Специалист объяснила, что детскую и взрослую одежду следует стирать раздельно, а использовать для этого лучше гели, а не пороки. По словам Татаркиной, стиральный порошок — настоящее испытание для аллергиков.

Гель гипоаллергенен и в целом не сможет попасть в дыхательные пути человека, в отличие от мелкой пыли, которая поднимается в воздух при использовании порошка. Консистенция геля повышает и качество стирки: его частицы малы и легко выполаскиваются из ткани.