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1 час назад

Какие опасности поджидают на кухне

РИА "ФедералПресс"

На кухне можно обнаружить множество опасных для здоровья человека вещей. О трех из них стоит знать каждому.

Какие опасности поджидают на кухне
Фото: UnsplashUnsplash

Первая опасность – средство для мытья посуды. Некоторые специалисты склоняются к тому, что длительное его использование вызывает рак. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно приобретать моющие средства известных брендов. Также необходимо тщательно ополаскивать посуду от химии, чтобы средства не попадали в организм с пищей.

Опасность представляют и масляные испарения, которые образуются после нагрева. Если вдыхать эти пары, можно заработать рак легких.

Третья опасность – разделочные деревянные и пластиковые доски. На них остаются остатки еды, которые потом плесневеют и попадают в организм вместе с пищей. Впоследствии это приводит к отравлению, передает «ФАН».

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