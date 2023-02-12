Какие опасности поджидают на кухне

На кухне можно обнаружить множество опасных для здоровья человека вещей. О трех из них стоит знать каждому.

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Первая опасность – средство для мытья посуды. Некоторые специалисты склоняются к тому, что длительное его использование вызывает рак. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно приобретать моющие средства известных брендов. Также необходимо тщательно ополаскивать посуду от химии, чтобы средства не попадали в организм с пищей.

Опасность представляют и масляные испарения, которые образуются после нагрева. Если вдыхать эти пары, можно заработать рак легких.