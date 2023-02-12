Дизайнер подсказал, воскресить старую мебель

Комоды, объемные кресла и журнальные столики, которым много лет, можно актуализировать цветом и сделать частью современного интерьера. Об этом "Газете.ру" рассказал дизайнер интерьеров Евгений Гриневич.

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По мнению эксперта, не стоит торопиться прощаться с "добротными винтажными комодами", большими креслами и журнальными столиками.

Евгений Гриневич советует обновить наполнитель у кресел, а также заменить их обивку на бархатную или с принтом. Чтобы освежить журнальный столик или сервант, стоит нанести свежее лаковое покрытие и добавить новую фурнитуру или аппликации.