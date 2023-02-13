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33 минуты назад

Ветеринар рассказал, как долго могут прожить животные под завалами без еды и воды

Слово и Дело

После землетрясения в Турции спасатели каждый день находят под завалами сотни раненых животных. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, как долго животные могут находиться под завалами без еды и воды, и как правильно начинать реабилитацию животного.

Как долго могут прожить животные под завалами без еды и воды
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шансы найти новых выживших животных после страшного землетрясения в Турции и Сирии тают на глазах. Интернет полнится трогательными кадрами спасения кошек и собак, а также тех животных, которые потеряли хозяев, но отыскали тепло и спасение друг в друге.

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Чем дольше разбирают завалы, тем меньше шансов отыскать питомца живым. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в комментарии для «Слово и Дело» объясняет: физиология животных примерно соответствует человеческой. Это значит, что под завалами без еды и воды пушистый потерпевший может находиться не больше недели. Этот срок стремительно сокращается, если животное получило перелом или травму внутренних органов.

«Если организм в хорошем состоянии, без воды он сможет прожить около недели, без еды — около месяца. Ну без еды, если есть неограниченный доступ к воде. При этом мы говорим о том, что животное упитанное, не декоративное. Например, у "йорков" и "чихов" очень быстро "садится батарейка". Но в целом я бы сказал, что речь идет максимум о неделе выживаемости в условиях таких катастроф. Потому что, как правило, когда это происходит, нет воды», — отмечает врач.

При этом ветеринар подчеркнул, что не меньше спасения важна и грамотная реабилитация истощенного животного, испытавшего серьезный стресс. Михаил Шеляков подчеркивает: процесс восстановления также напоминает человеческий — нельзя на радостях пытаться накормить животное до отвала. Процесс реабилитации должен быть медленным, чтобы ослабленный организм смог набраться сил.

«Как правило, реабилитацией занимаются ветеринарные врачи. Потому что помимо голода, стресса, переохлаждения, бывают физические факторы: травмы и переломы. Надо тщательно осмотреть животное и нельзя сразу просто взять и накормить. Чаще всего делаются инвазионные терапии, капельницы. Мы знаем печальный опыт времен Второй мировой войны, когда освобождали узников концлагерей, которые были истощены до того, что не могли ходить. При освобождении их радушно пытались накормить, но люди наедались и умирали», — отметил врач.

Впрочем, эти советы касаются не только питомцев, пострадавших от землетрясения, но и любых животных — голодных, замученных, замерзших и ослабленных, которые живут во многих городах.

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