Как долго могут прожить животные под завалами без еды и воды

«Если организм в хорошем состоянии, без воды он сможет прожить около недели, без еды — около месяца. Ну без еды, если есть неограниченный доступ к воде. При этом мы говорим о том, что животное упитанное, не декоративное. Например, у "йорков" и "чихов" очень быстро "садится батарейка". Но в целом я бы сказал, что речь идет максимум о неделе выживаемости в условиях таких катастроф. Потому что, как правило, когда это происходит, нет воды», — отмечает врач.