Как правильно сажать арбуз

Итак, вы решили, что в этом году будете выращивать свои собственные домашние арбузы. Но сколько арбузов может произвести одно растение? Разумеется, на урожай повлияют условия выращивания и уход. Если вы сделаете все правильно, то соберете два крупных или пять небольших арбузов с лозы, в любом случае, два больших лучше нежели один и маленький, как часто бывает у начинающих садоводов. В самый благоприятный год можно достичь даже удвоения показателей в три крупных или шесть с размером поскромнее.

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Рассада арбуза

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Арбузы родом из Африки, где они впервые использовались не столько как пищевое растение, но как источник воды. Толстая кожура позволяла людям хранить эти плоды в течение длительного времени и без повреждений транспортировать для утоления жажды. Разумеется, будучи выходцем из столь жарких мест арбузы нуждаются в соответствующих условиях.

Хотя инструкции на пакетах с семенами арбуза указывают на то, что культуре в среднем потребуется от 70 до 100 дней, исследования показали, что до полного созревания нужно не менее 121 дня. То есть, вам понадобится как минимум три месяца жаркой солнечной погоды с дневной температурой не менее 21-16 градусов. Причем, для арбузов чем теплее, чем лучше. Отметим, что к засухе это не относится.

Логика подсказывает, что если мы хотим собрать приличный урожай в прохладном климате, понадобится рассада арбуза. При том, сажать лучше сразу в биоразлагаемые горшки диаметром 8 см, так как арбузы не очень любят пересадку из-за тонких чувствительных корней. Однако, прямой посев подходит не для всех сортов и, конечно же, не для всех климатических условий. Будет очень грустно наблюдать, как у здорового растения попросту не хватит времени для созревания плодов

Когда сажать арбузы на рассаду? В прохладном климате с коротким вегетационным периодом посейте семена в помещении за 2-4 недели до даты последнего заморозка в вашем регионе . Планируйте пересадку рассады в сад примерно через 2 недели после этой даты или когда почва прогреется как минимум до 18°C.

Посадка арбузов на рассаду

Обязательно используйте стерильную стартовую смесь. Заполните биоразлагаемые горшки стартовой смесью примерно на три-пять сантиметров ниже края.

Посадите по два семечка в горшок, присыпьте слоем почвосмеси примерно в три сантиметра и осторожно полейте.

Поставьте горшки на теплое и солнечное окно, выходящее на юг, установите фитолампу и ежедневно опрыскивайте из пульверизатора.

Когда сеянцы достигнут в высоту 5-10 см и обзаведутся парой настоящих листьев, выберите самый сильный проросток, а второй отрежьте ножницами прямо над поверхностью почвы.

Через пять после последних заморозков, начинайте закалку с часа прогулки на солнце в самое теплое время дня и увеличивайте время пребывания на солнце.

Спустя две недели закаленную рассаду можно переносить на арбузные холмы, которые делаются заранее из смеси почвы с перепревшим навозом или компостом и прогреваются пленкой.

Планируйте посадку двух растений на холм. Для этого обрежьте верхние края биоразлагаемых горшков так, чтобы они были на одном уровне с почвой внутри, удалите донце, сделайте надрезы по бокам и увлажните горшок.

Выкопайте яму в холмике и поместите туда горшок – его край должен находиться на уровне почвы, аккуратно полейте. Замульчируйте чистой (или в смеси с компостом) соломой. Сверху на ночь закрывайте съемным парником в течение недели.

Подобно тыквам, арбузы выпускают раскидистые и крепкие лозы, которые могут достигать до 4 метров в длину, а каждое растение производит от 4 до 5 лоз.

Если вам нужны крупные арбузы, оставьте 1-2 стебля. Это сконцентрирует энергию только на нескольких плодах.

Если нужно количество, оставляйте столько лоз, сколько дал арбуз.