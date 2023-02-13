7 хитростей, помогающих освежить уставший интерьер

К сожалению, многие недооценивают, как окружающая обстановка дома влияет на внутреннее состояние. Некоторые боятся что-то менять, когда живут в съемной квартире. Но даже в жилье, которое вам не принадлежит без ремонта, а лишь за счет декора можно все изменить до неузнаваемости, и вы всегда сможете забрать и перевезти в другой дом все элементы интерьера. То, что вы читаете эту статью — хороший знак. Вы на правильном пути!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Первое

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Надо выписать, что вам не нравится в интерьере, что раздражает. Что хочется добавить или убрать? Чего не хватает? Так у вас появится представление, над чем будете работать.

Второе

Определите стиль и цвета, которые вам нравятся — это поможет с выбором и подбором в дальнейшем.

Сохраните подборки с картинками. Например, отдельно кухня, отдельно спальня, отдельно гостиная, детская и т.д. и в течении недели сохраняйте то, что вам нравится отдельно в каждую папку.

Третье

Изучите, какие цвета и решения вы сохранили больше всего — выпишите на бумаге. Также и со стилями в интерьере. Сейчас, среди дизайнеров редко используется чистый стиль. Наоборот совмещение нескольких дает именно тот особенный шарм и чувство индивидуальности.

Чтобы сделать коллаж, как, что и с чем будет смотреться — не обязательно владеть профессиональными программами, достаточно базовых приложений на телефоне или онлайн-сайтов. По каждой комнате отдельно делаем презентацию и смотрим: что нравится, а что нет, хочется ли чего-то добавить, какой просится цвет?

Чтобы было проще определить тип интерьера — используйте шпаргалку.

Первый — монохромные, когда все в разных оттенках одного цвета, мебель и текстиль подбираются под цвет стен и пола, просто что-то темнее, что-то светлее.

Второй — контрастные. Например, когда вы сочетаете желтый и зеленый или желтый и фиолетовый цвет. Есть приложения или цветовой круг с автоматической подборкой тех или иных оттенков.

Третий — сбалансированный, когда в интерьере пятьдесят процентов темных цветов, пятьдесят процентов светлых цветов, а в декоре используются средние цвета-между темным и светлым.

Четвертое

Новый взгляд на мебель: перекраска.

Посмотрите на корпусную мебель по-новому — это шкафы, тумбы, кухня, кровать, комод, стеллажи и полки. 100%, у вас есть что можно перекрасить. Сейчас есть краски, которые не требуют грубой и пыльной подготовки мебели перед покраской.

Также можно заменить ручки на более современные, казалось бы, маленькая деталь, но красивый интерьер как раз и состоит из таких мелочей, которые собираются в одно целое.

Пятое

Текстиль. Смотрим на подборку цветов, что вы сохранили и отмечаем для себя какие вы сохранили больше всего.

В одном помещении рекомендуется использовать не больше трех цветов, при этом белый и черный за цвета не считаем. Также составляем коллаж по шторам, какую обивку на мебели можно заменить: диван, стулья или изголовье. Более бюджетный вариант — добавить плед, заменить постельное бельё, полотенца и добавить красивые подушки. Посмотрите, где можно заменить или добавить ковер — они всегда добавляют уюта.

Шестое

Освежить одну стену. Есть несколько вариантов. Можно повесить постеры в рамках под цвет текстиля или штор, перекрасить или переклеить обои. Одна стена не займет много времени, но заметно изменит интерьер. Посмотрите на подборку, которую вы сделали и цвета, которые понравились и откликаются вам больше всего. Также можно написать картину самостоятельно или приобрести готовую — искусство всегда добавляет особый шарм в интерьер.

Седьмое

Добавить или заменить свет. Один из вариантов: добавить зеркал, которые будут отражать свет от окна. Понаблюдайте, куда чаще всего в вашей квартире падают лучи солнца и повесьте там одно зеркало или несколько небольших. Так они будут отражать свет и делать квартиру еще светлее.

Второй вариант — заменить люстры, добавить напольные торшеры или настенные бра, сейчас есть те, которые можно крепить без штробления стен. Чем больше сценариев света, тем уютнее и интереснее смотрится квартира.