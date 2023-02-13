Что такое «предсмертная уборка» по-шведски

Шведская художница Маргарета Магнуссен выпустила книгу о том, как с помощью уборки переосмыслить свою жизнь. Чем интересен ее подход, который задал новый тренд, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Афера по-американски» Кадр из фильма «Афера по-американски»

В книге с несколько спорным названием «Деликатное искусство шведской предсмертной уборки: как освободить себя и свою семью от пожизненного беспорядка» Магнуссен предлагает оглянуться на свою жизнь и подумать, а кому вообще будут нужны все ваши вещи, когда вас не станет. Изначально Маргарета обращалась к людям старшего возраста, однако впоследствии поняла, что многие ее тезисы актуальны и для молодых – никогда не рано начать упорядочивать собственную жизнь.

В чем заключается суть «предсмертной уборки»?

Магнуссен предлагает во время ревизии вещей оставлять только те, что наполнены смыслом. Тогда ваши дети и внуки не будут стоять перед выбором: выбросить или нет, пытаясь понять, какое значение эти предметы имели для вас. Просто подумайте: будут ли кому-то нужны ваши вещи, когда вас не станет? Если нет – без сожаления избавляйтесь от них. Правда, в этом процессе нет места спешке и суете, его невозможно ограничить конкретным промежутком времени. «Предсмертная уборка» рассматривается как смена образа жизни, а не как банальное вытирание пыли и раскладывание вещей по шкафам.