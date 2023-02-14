Когда сажать кукурузу

О том, как дать семенам кукурузы и урожаю наилучшие шансы на успех, узнал у специалиста журналист портала www.farmprogress.com Том Дж. Бекман.
Первые пару недель после посадки могут стать решающими для дальнейшей судьбы всего урожая кукурузы.
Специалист по семенам из компании Golden Harvest Адам Хааг считает, что следует предпринять несколько шагов для получения сильных и однородным всходов, для которых не будут слишком опасны такие риски в начале сезона, как насекомые-вредители или уплотнение почвы.
- Все сводится к знаниям, наблюдательности, планированию и посадке в благоприятные почвенные условия, то есть в окно с хорошей погодой для активного развития проростков. Чем меньше времени саженцы потратят на то, чтобы выбраться из земли, тем меньше вероятность возникновения негативных моментов, - говорит он.
Вот три правильных решения для планирования посадки кукурузы.
- Первое, это температура почвы. Мы хотели бы, чтобы температура почвы в среднем составляла 15,5 градусов и повышалась, когда вы сажаете кукурузу. В случае с соей минимальная средняя температура должна составлять 12,5-13 градусов по Цельсию также с тенденцией к повышению. При этом, некоторые сажают и в более прохладную погоду. Да, условия в каждом году разные, но крайне важно попасть в окно, когда прогнозы погоды указывают на тенденцию к потеплению в будущем. Если вы посадите семена кукурузы, а температура почвы упадет ниже 15,5, то существует риск переохлаждения – первые «глотки» слишком холодной воды корнями вызовут шок, а стресс помешает прорастанию и появлению всходов.
На втором месте по значимости эксперт считает влажность почвы. Заманчиво поспешить с посадкой, когда почва насыщена водой.
- Риск заключается в том, что если вы создадите уплотнение боковых стенок борозды сеялками из-за того, что почва тяжелая, это повлияет на развитие корней как на первом этапе, так и далее в сезоне. Ожидание подходящих почвенных условий – залог успеха.
Третье место специалист отдал борьбе с насекомыми-вредителями, включая личинок проволочника, которые начинают кормиться довольно рано и представляют проблему на полях с органическими остатками.
- Инсектициды для обработки семян, как правило, довольно хорошо справляются со своей задачей, но убедитесь, что семена протравлены в рекомендованной высокой дозе. Еще один вариант, если вы подозреваете давление кормящихся личинок, отложить посадку на несколько дней на полях с высоким риском до теплой погоды, чтобы семена всходы появились как можно быстрее и меньше времени подвергались воздействию насекомых и болезнетворных организмов в почве, - заключил специалист».