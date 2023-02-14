Когда сажать кукурузу

- Первое, это температура почвы. Мы хотели бы, чтобы температура почвы в среднем составляла 15,5 градусов и повышалась, когда вы сажаете кукурузу. В случае с соей минимальная средняя температура должна составлять 12,5-13 градусов по Цельсию также с тенденцией к повышению. При этом, некоторые сажают и в более прохладную погоду. Да, условия в каждом году разные, но крайне важно попасть в окно, когда прогнозы погоды указывают на тенденцию к потеплению в будущем. Если вы посадите семена кукурузы, а температура почвы упадет ниже 15,5, то существует риск переохлаждения – первые «глотки» слишком холодной воды корнями вызовут шок, а стресс помешает прорастанию и появлению всходов.