Чем занять собаку на время отсутствия дома

Нередко случается так, что, когда вы оставляете своего пса дома, то он начинает заливаться громким лаем. Естественно, соседи этому, мягко говоря, не рады, поэтому отношения с ними не самые лучшие.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но даже не это главное, ведь причин такого поведения собаки может быть несколько: от банальной скуки до серьёзных недугов.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал выявить поводы для постоянного лая, чтобы животное перестало шуметь.

По словам эксперта, постоянный лай собаки в городской квартире может сигнализировать либо о проблемах со здоровьем, либо о скуке или стрессе без хозяина.

Иногда дружок действительно начинает «завывать» от безделья и скуки. Поэтому его стоит занять на время вашего отсутствия. Но только если лай не связан с недугами, поэтому для начала питомца следует показать ветеринару, чтобы исключить боли.

«Перед уходом дайте ей замороженную большую кость, чтобы она все это время её грызла. Или установите видеоняню или радионяню и общайтесь с ней на расстоянии», — посоветовал Шеляков.