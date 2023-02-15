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2 часа назад

Чем занять собаку на время отсутствия дома

Секрет Фирмыиещё 1

Нередко случается так, что, когда вы оставляете своего пса дома, то он начинает заливаться громким лаем. Естественно, соседи этому, мягко говоря, не рады, поэтому отношения с ними не самые лучшие.

Чем занять собаку на время отсутствия дома
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Но даже не это главное, ведь причин такого поведения собаки может быть несколько: от банальной скуки до серьёзных недугов.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал выявить поводы для постоянного лая, чтобы животное перестало шуметь.

По словам эксперта, постоянный лай собаки в городской квартире может сигнализировать либо о проблемах со здоровьем, либо о скуке или стрессе без хозяина.

Иногда дружок действительно начинает «завывать» от безделья и скуки. Поэтому его стоит занять на время вашего отсутствия. Но только если лай не связан с недугами, поэтому для начала питомца следует показать ветеринару, чтобы исключить боли.

«Перед уходом дайте ей замороженную большую кость, чтобы она все это время её грызла. Или установите видеоняню или радионяню и общайтесь с ней на расстоянии», — посоветовал Шеляков.

Но есть и ещё одна причина постоянного лая — психомоторные расстройства. В этом случае может понадобиться удаление голосовых связок.

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