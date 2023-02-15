Кинолог рассказал, умеют ли собаки любить

Кажется, что на вопрос о способности собак любить уже давно ответил фильм «Хатико», и все-таки на данную тему имеются и научные представления. В беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, могут ли на самом деле собаки любить и чем их чувства отличаются от человеческих. Оказалось, что определенное поведение питомца действительно можно считать проявлением любви.

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«Конечно, нельзя сравнивать чувства людей и чувства собак, все же социальное поведение человека гораздо сложнее. Но некоторые вещи напоминают наше поведение. Собаки, естественно, умеют любить, если говорить об этом на языке человеческих чувств и эмоций. Они могут жертвовать собой ради человека или сородичей, проявлять внимание к противоположному полу», — пояснил специалист.

Голубев также отметил, что не совсем правильно проецировать свои эмоции и чувства на животное, поэтому в случае с собаками точнее будет использовать слово «привязанность», а не «любовь». При этом преданность питомца возникает не только из-за заботы хозяина, но и из-за совместной жизни, в ходе которой между ними устанавливается прочная эмоциональная связь.