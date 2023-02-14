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30 минут назад

4 совета по выбору кровати для идеального сна

runews24.ru

О том, как правильно выбрать кровать, чтобы сон на ней был идеальным, рассказала специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб.

4 совета по выбору кровати для идеального сна
Фото: runews24.rurunews24.ru

В беседе с myDecor она сообщила, что нужно обратить внимание на габариты кровати, принять во внимание пространство спальни.

Также стоит задуматься о конструкции кровати. Если спальня небольшая, то можно приобрести мебель с подъёмным механизмом. Дополнительное место внутри кровати можно использовать для хранения вещей.

Также важен матрас. Для взрослого человека без проблем со здоровьем подойдёт беспружинный матрас средней жесткости. Он прослужит до 10-15 лет.

Если же есть какие-либо критерии при выборе матраса, следует опираться на них.

Также необходимо уделить внимание стилю кровати. Она должна соответствовать интерьеру. Кроме того, нужно задуматься над освещением у кровати и о текстиле.

Дом и сад,
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