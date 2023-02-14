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28 минут назад

Как правильно стирать спортивную форму

Газета.Ru

Генеральный директор компании по производству спортодежды Forward Виталий Цыганков в беседе с Life рассказал, как правильно ухаживать за спортивными вещами, чтобы они прослужили максимально долго.

Как правильно стирать спортивную форму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он подчеркнул, что стирать форму нужно после каждой тренировки, поскольку бактерии, содержащиеся в поте, въедаются в материал и в дальнейшем ткань отстирывается намного труднее.

"Перед стиркой лучше вывернуть грязные вещи наизнанку. Так будет проще постирать изнаночную сторону, которая соприкасалась с телом. Также такие детали как нашивки, логотипы и застежки будут защищены от ударов о барабан стиральной машины", — отметил Цыганков.

Также он предупредил, что форму нельзя стирать в горячей воде. По его словам, оптимальная температура составляет 30-40 градусов.

Кроме того, эксперт порекомендовал использовать гель вместо порошка, поскольку последний остается на водоотталкивающей ткани, из которой шьют спортивную одежду, и может вызвать аллергию.

Помимо прочего, эксперт не советует использовать кондиционеры для белья, которые удерживают неприятный запах и бактерии в одежде.

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