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35 минут назад

4 вещи, которые есть в доме настоящей женщины — проверьте их наличие прямо сейчас

WomanHit.ru

Конечно, все, что есть в вашем доме, скорее всего, появилось не просто так, а значит, у каждой женщины есть свой набор необходимых вещей. Тем не менее мы собрали универсальный сет вещей, которым хорошо бы найти место в вашей квартире. Они вам очень пригодятся.

4 вещи, которые есть в доме настоящей женщины
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Бокалы

Даже если вы не поклонница алкогольных напитков и не держите их в домашнем баре, несколько бокалов всегда пригодятся. Кто знает, когда к вам нагрянут гости, а бегать по району в поисках приличных бокалов за пару часов до прихода подруги как-то нет желания. Позаботьтесь о таких мелочах заранее. Кстати, речь может идти не только о бокалах, но и кофейных чашках с блюдцами, которые всегда пригодятся.

Блендер

Необходимая вещь на любой кухне. В эпоху, когда можно самому сделать себе вкуснейший и полезный десерт в виде смузи или же овощное пюре, такой прибор просто обязателен. Бывают ситуации, когда без блендера просто не обойтись, к примеру, после серьезных медицинских процедур или же вы сели на диету, подразумевающую питательные напитки, которые можно приготовить только самому. А, может, к вам забежит подруга с малышом, которого нужно будет накормить всеми правдами и неправдами. В общем, присмотрите функциональную модель уже сейчас.

Инструменты

Да-да, набор инструментов первой необходимости должен быть в вашем шкафу. Вы же не будете вызывать специалиста, что перевесить маленькую полку или для того, чтобы он прикрутил дверную ручку? Если вы приноровитесь, то и несложная сборка мебели вам покорится. Классный навык, ведь правда?

Кофемашина

Не всегда есть время на приготовление ароматного кофе в турке. Но и растворимый кофе — не лучшая идея с утра. Ситуацию спасет хорошая кофемашина. Да, он стоит не так уж дешево, но ведь вы хотите наслаждаться качественным напитком после пробуждения? Зачем стоят в очереди в кофейню, когда мини-кофейня на вашей кухне выполнит работу не хуже? Подумайте об этом.

Дом и сад,
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