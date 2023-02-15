Как вырастить витамины дома в холодное время года?

Наступает то время года, когда массово просыпается авитаминоз. Его можно не заметить, если регулярно сдабривать свой рацион питания содержащей витамины свежей зеленью. Так многие и поступают.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Как правило, в городских квартирах, да и в любом жилье, возможности выращивания чего-то в горшочках и лоточках весьма ограничены. Зелень хороша тем, что для нее можно отвести место на подоконнике. Пенсионерка Светлана Макарова из Красногорска пользуется такой возможностью круглый год, в том числе и зимой.

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«Для выращивания зелени нужны достаточно широкие, но не глубокие контейнеры, которые уместятся на ваш подоконник. Землю можно использовать практически любую. Например, для овощной рассады. Дренажная система у меня состоит из небольших камешков, а землю увлажняю опрыскивателем», - говорит Светлана Петровна.

Важный момент — освещение. Практически все растения прогрессируют только при нем. Необходимо именно естественное освещение. Простое домашнее электричество, увы, не подходит. Так что, желательно приобрести фитолампу. Есть совсем недорогие варианты на маркетплейсах. Зато необходимый спектр освещения, которого не дают простые лампы, будет обеспечен.

Одного света с улицы тоже недостаточно. Во-первых, идеальная ситуация, когда светит солнце, в наших краях вообще редкость, а во-вторых световой день слишком короткий. Здесь то и пригодятся фитолампы. Идеальный световой день для зелени — 14 часов.

Есть свои секреты и у обеспечения ростков водой. Обычно у каждого подоконника рядом расположены горячие батареи. Они очень сильно сушат воздух, что вредно для растений. Обеспечить комфортную для них влажность просто — поставить рядом миску с водой или регулярно класть на батареи мокрую ткань. Поливать лучше водой домашней температуры.

Итак, если вы выбрали для посева на подоконнике петрушку и сельдерей, то без подсветки вам не обойтись. Иначе зелень будет весьма вялой и малополезной. Светового дня будет вполне достаточно таким культурам, как чеснок и лук. Вовсе обойдутся без должной порции света такие неприхотливые растения, как горчица и кресс-салат. При выборе ранних сортов их можно сеять даже не в грунте, а на вате или марле.

Сбор урожая петрушки и сельдерея можно намечать через 6 недель после высаживания. Салат и кинза поспеют на неделю-другую раньше, а листовую горчицу можно срывать уже через пару недель. При этом можно совсем обойтись без удобрений. Растениям для быстрого употребления будет достаточно тех минералов, которые содержатся непосредственно в грунте.

Изучив опыт подмосковных умельцев, можно привести немало примеров выращивания урожая в зимних условиях на подоконнике. Кстати, многие используют не только подоконники, но и специально сделанные полки на наиболее часто и хорошо освещенных стенах комнат. При должном желании и возможностях приобрести необходимые лампы в квартире вполне можно выращивать помидоры и огурцы.