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36 минут назад

Как на самом деле нужно пользоваться теркой. 3 лайфхака: видео

Диана Товсепова

На кухне современной женщины есть целый арсенал кухонных гаджетов: тостер, электрогриль, овощечистка, кухонный комбайн, блендер, весы для продуктов... Так, практически любая задача в 21 веке решается с помощью "умного" приспособления.

Но только вот как легко натереть сыр, если он никак не скользит по терке? Для этого гаджетов не придумали — остается пользоваться старой доброй теркой и искать рабочие лайфхаки. Смотрите видео, чтобы узнать секреты использования терки и увидеть, как легко натереть сыр и чеснок, а также очистить терку после использования.

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Ранее мы писали о том, как вывести пятна от кофе с разных поверхностей.

Дом и сад,Видео,
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