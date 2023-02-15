Дизайнер перечислил необычные идеи по оформлению фартука на кухне

Необычные идеи по оформлению фартука на кухне в интервью «Мосленте» перечислил концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Он подчеркнул, что зачастую именно от кухонного фартука зависит общий вид пространства и его восприятие.

Фото: Мослента Мослента

«**Керамическая плитка** — абсолютный фаворит. Она может быть разных фактур и способна имитировать как деревянные и кирпичные, так и каменные поверхности. **Малоформатную керамическую плитку прямоугольной формы** («кабанчик») часто укладывают по типу кирпичной кладки, то есть горизонтально со смещением или вразбежку. Она долговечна, влагоустойчива и легко моется от загрязнений. Кроме этих популярных вариантов есть еще множество необычных элементов декорирования, используемых гораздо реже», — сказал он.

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Среди менее популярных вариантов Осипов назвал стекло, как хорошую альтернативу плитке. Для того чтобы кухонный интерьер не был перегружен лишними деталями, дизайнер рекомендует сочетать стекло со светлыми оттенками. По его словам, это выглядит сдержанно и одновременно стильно.

Кроме того, при оформлении кухонного фартука можно использовать мозаику, продолжил он. Единственным ее минусом Осипов назвал неудобство чистки. Особенно осторожными следует быть с металлическими покрытиями, жесткая губка может повредить и поцарапать мозаику, уточнил он.

«**Инженерная доска** — это достаточно недорогой, но при этом стильный вариант: в качестве фартука можно использовать оставшуюся инженерную доску, которая уже больше никуда не потребуется. Этот фартук необходимо покрасить специализированным лаком для защиты. Такой материал, к слову, отлично сочетается с кухонными шкафами», — отметил специалист.

Грифельная краска в декоре фартука подойдет для квартиры в монохромной стилистике или в скандинавском стиле, продолжил дизайнер. По его словам, это не только функционально, но и одновременно стильно: заметки можно будет делать прямо не отходя от плиты. А краску при необходимости можно обновить.

Настоящим украшением кухни может стать фартук, выполненный из мрамора. Но материал имеет существенный недостаток — за счет своей пористости он быстро и глубоко впитывает загрязнения.

«А для интерьера в индустриальном стиле прекрасно подойдет фартук из **кирпича**. Важно не забыть покрыть кирпичи и все швы между ними специализированным влагоустойчивым лаком, защищающим от разнообразных загрязнений», — добавил ко

Самым простым и экономичным вариантом отделки с массой преимуществ Осипов назвал ламинированные панели МДФ. Эксперт уточнил, что, кроме огромного выбора цвета, они термостойкие и просты в установке.