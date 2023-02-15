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1 час назад

5 советов, как продлить жизнь букету цветов

Клопс.Ru

Как помочь букету цветов подольше оставаться свежим? Калининградский флорист Сафия Юмаева ответила на вопросы «Клопс».

5 советов, как продлить жизнь букету цветов
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

1. Что помогает цветам сохранять свежесть?

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Вазу нужно помыть до скрипа, подойдёт обычная губка и моющее средство для посуды. После этого можно ставить цветы в воду.

«Вазу необходимо мыть каждый раз, когда меняете воду. Стебли тоже нужно промывать раз в 2-3 дня, делать это нужно руками под краном. Нужно смыть всю образовавшуюся слизь», — советует флорист.

Чтобы цветы дольше сохраняли свежесть, в воду можно добавить специальные вещества: «Сахар не помогает цветам простоять дольше, это миф. Купите специальный порошок для срезанных цветов. Цена пакетика — 20-30 рублей».

2. Как подрезать стебли?

Достаточно отступить пару сантиметров от конца. Луковичные растения, к ним относятся тюльпаны, гиацинты и нарциссы, нужно подрезать под прямым углом. Розы и остальные цветы — под углом в 45 градусов. Стебли гортензий нужно сначала срезать под 45 градусов, а потом сделать 2 продольных надреза, чтобы расщепить стебель на 4 части.

Подрезать цветы можно ножом, острым секатором или садовыми ножницами. Обычные ножницы не подойдут, они передавливают калилляры растения и препятствуют впитыванию воды.

3. Сколько воды нужно букету?

Гортензиям можно налить полную вазу, розам хватит половины, тюльпанам — меньше половины, но переодически подливать. Луковичный цветок быстро пьёт воду. Листья в воде оставлять нельзя, они гниют и портят воду.

По композиции во флористической губке понять, что пора подлить воды, несложно: нужно потрогать её или заглянуть между цветов. Если губка подсохла, долейте полстакана воды.

4. Можно ли «купать» бутоны в воде?

«В интернете много красивых фото и видео, где розы "купают" в ванне. Так делать нельзя, капли воды не должны попадать на бутоны, они от этого гниют», — предупреждает эксперт.

Исключение — гортензия. Этот цветок можно опрыскивать.

5. Куда поставить букет?

Чтобы цветы простояли дольше, поставьте их вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, но не на сквозняке: «Не ставьте букет возле фруктов. При гниении они вырабатывают этилен, который распространяется на предметы вокруг, и цветы быстро портятся».

Аналитики выяснили, что 32% мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют подарить своей возлюбленной букет на 14 февраля.

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