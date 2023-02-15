Как почистить утюг в домашних условиях: 6 простых способов

Даже если вы редко гладите одежду, отдавая предпочтение вещам из немнущихся тканей, утюг в доме все равно нужен. И хорошо, если в тот решающий момент, когда прибор понадобится, он будет в идеальном состоянии. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что на подошве образовался нагар, а внутри скопилась накипь, а значит, нужно знать, как быстро и просто почистить утюг от нагара и накипи в домашних условиях.

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«Рамблер» рассказывает, как без труда почистить утюг и что нужно делать, чтобы поддерживать его в идеальном рабочем состоянии.

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Неприятные казусы чаще всего случаются в тот момент, когда сильно торопишься, и любая непредвиденная мелочь может сильно выбить из графика. Сколько раз вы попали в ситуацию, когда до выхода из дома остается пять минут, а на любимой рубашке, которую вы решили быстренько погладить, вдруг образовалось некрасивое пятно, потому что на нее «плюнул» утюг? Скорее всего, редко, но, как говорится, метко. От утюга ведь совершенно не ожидаешь, что он окажется таким предателем. Конечно, рубашку придется заменить или вообще надеть что-то другое, а вот с утюгом стоит серьезно разобраться:

очистить подошву от нагара;

удалить накипь из резервуара.

Для этого существует несколько способов, выбирайте тот, который вам удобен.

Таблетки парацетамола

Это очень популярный лекарственный препарат, который есть почти в каждой аптечке. Оказывается, он отлично справляется с нагаром на подошве утюга. Включаете утюг, устанавливаете максимальную температуру, надеваете терморукавичку, например, силиконовую, которой вытаскиваете горячие блюда из духовки, берете таблетку парацетамола и прижимаете к подошве утюга. Таблетка превратится в гель, который уберет нагар. Если нагара на подошве слишком много, возьмите еще одну таблетку и повторите процедуру.

Сода

Этот способ подойдет для тех подошв, которые не боятся абразивных частиц. Конечно, действует мягко и серьезных царапин не оставит, но лучше подстраховаться. Возьмите столовую ложку соды, добавьте к ней столько воды, сколько нужно, чтобы получилась густая паста. Нанесите на холодную подошву утюга и оставьте на некоторое время. Затем удалите соду с помощью влажной салфетки и попробуйте оттереть нагар. Затем прочистите отверстия ватной палочкой. После чего нагрейте утюг и включите функцию подачи пара.

Лимонная кислота

Это средство работает и снаружи, и внутри. Возьмите пакетик лимонной кислоты (обычно там 25 граммов продукта) и растворите в стакане воды комнатной температуры. Затем с помощью салфетки нанесите немного раствора на подошву, остальное залейте в резервуар для воды. Потрите подошву, как сможете, после чего включите утюг на максимум.

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Когда он разогреется, над раковиной или ванной нажмите на кнопку подачи пара, дайте утюгу «прокашляться» и «прочихаться», вместе с лимонной кислотой из него выйдет много накипи и грязного нагара. Затем залейте внутрь чистую воду и снова нажмите на кнопку подачи пара, чтобы удалить остатки раствора лимонной кислоты.

Соль

Простой способ – очистить подошву с помощью соли. Но эффективен он, если нагар совсем свежий. Например, вы случайно прижгли одежду из синтетической ткани и на подошве утюга образовалось некрасивое коричневое пятно. Нужно взять лист бумаги, высыпать на него слой соли, а затем прогладить утюгом.

Парафиновая свечка

Включите утюг на максимум, затем возьмите парафиновую свечу и водите ей по нагару, свеча будет таять, а вместе с ней будет уходить пятно.

Специальный карандаш

Такие карандаши продаются в хозяйственных магазинах. Как правило, принцип работы такой же, как и в случае с парафиновой свечой. Но будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Как правильно ухаживать за утюгом

Протирайте подошву утюга сухой тканевой салфеткой после каждого использования.

Не заливайте в резервуар воду из-под крана, используйте кипяченую или дистиллированную (после фильтров глубокой очистки).

Внимательно изучайте ярлыки на одежде и следуйте указанием. Не гладьте максимально разогретым утюгом ткани, которые не выдерживают высокую температуру.

Если у утюга есть функция самоочистки, обязательно ее используйте.