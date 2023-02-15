Россиянам рассказали, как дома зимой выращивать свежую зелень

В феврале многих россиян, особенно живущих в северных регионах, начинает мучать авитаминоз. Однако решение есть: свежую зелень, богатую витаминами и всякими полезностями, можно выращивать дома прямо на подоконнике. По крайней мере, так делает пенсионерка Светлана Макарова из Красногорска. Она рассказала, как в домашних условиях выращивать петрушку, сельдерей или кресс-салат.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Для выращивания зелени нужны достаточно широкие, но неглубокие контейнеры, которые уместятся на ваш подоконник. Землю можно использовать практически любую. Например, для овощной рассады. Дренажная система у меня состоит из небольших камешков, а землю увлажняю опрыскивателем», — рассказала она.

Она посоветовала купить фитолампу, так как домашнее освещение не подходит растениям. Свет особенно нужен петрушке и сельдерею в течение 14 часов в сутки. А вот чеснок, лук, горчица или кресс-салат могут вырасти и при уличном освещении.

Чтобы растения не высыхали из-за батареи, надо класть на неё мокрую тряпку или ставить рядом миску с водой. Поливать растения лучше водой комнатной температуры. Листовая горчица вырастет уже через две недели, салат и кинза — через четыре, а петрушка и сельдерей — через шесть недель. При этом зелени не нужны удобрения.