Когда сажать перец на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Февраль и март – самые важные месяцы для тех садоводов и огородников, которые любят выращивать собственную рассаду. Многие овощные культуры медленно всходят и долго развиваются, прежде чем будут готовы к высадке в открытый грунт. В Лунный календарь можно верить, можно не верить, но те, кто проводят работы в саду и огороде в соответствии с ним, получают более крепкие растения и хороший урожай. Когда можно посадить перец на рассаду в 2023 году, подскажет лунный календарь.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать семена перца, как их правильно подготовить и в какие дни сеять.

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Благоприятные дни для посадки перца в феврале

В февраль световой день увеличивается, становится больше солнечных дней, рассада, хотя и нуждается в досветке, получается более сильной и ровной. Сеянцы будут готовы к высадке в открытый грунт к началу июня.

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Благоприятные дни для посева семян: 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26 февраля.

Благоприятные дни для пикировки сеянцев: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 февраля.

Не рекомендуется выполнять никакие работы: 5, 19, 20, 21 февраля.

Благоприятные дни для посадки перца в марте

В марте, в самые солнечные дни, можно уже отказаться от досветки, но, если за окном пасмурно, фитолампу все же стоит включить. Если в феврале не успели, то в марте еще можно посеять семена острого и раннего перца на рассаду, но не тяните до апреля, иначе не получите тот урожай, на которой рассчитываете.

Благоприятные дни для посева семян: 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30 марта.

Благоприятные дни для пикировки сеянцев: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 марта.

Не рекомендуется выполнять никакие работы: 7, 20, 21, 22 марта.

Можно ли сеять перцы в апреле

Этот месяц для тех, кто сначала решил не выращивать рассаду, а потом передумал. В апреле можно сеять семена позднеспелых сортов.

Благоприятные дни для посева семян: 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26 апреля.

Благоприятные дни для пикировки сеянцев: 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 30 апреля.

Не рекомендуется выполнять никакие работы: 6, 19, 20, 21 апреля.

Как правильно выбрать семена перца на рассаду

Внимательно изучите информацию, указанную на пакетике с семенами. Производители обычно дают достаточно сведений для того, чтобы можно было принять решение. Всегда смотрите на дату производства, чем более свежими будут семена, тем лучше у них всхожесть. Если берете гибрид, имейте в виду, что урожай вы получите хороший, но семенами этих плодов воспользоваться не сможете, так как они или не взойдут, или дадут новые растения, сильно отличающиеся от материнского растения. Также важно, чтобы была указана информация о количестве семян, обычно пишут вес или количество в штуках.

Как правильно подготовить семена к посадке

Вскройте пакетик, рассмотрите семена. Сразу отбракуйте поврежденные или плоские. Затем замочите их на 15-20 минут в умеренно-розовом растворе марганцовки. Перед высадкой семена можно прорастить на марле или ватных дисках. Смочите кусочек марли или ватный диск водой, разложите на нем семена, сверху также прикройте влажным кусочком марли и ватным диском. Регулярно увлажняйте, не допускайте пересыхания.

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Если следить не хочется, можно попробовать прорастить семена в воде, а можно сразу посеять их в грунт. Но сначала обработайте их добавками, ускоряющими прорастание. Если больших амбиций нет, а огородничество для вас – просто эксперимент и развлечение, вполне можно обойтись без стимуляторов.

Не сейте слишком близко друг к другу, чтобы сеянцы не мешали друг другу развиваться до пикировки. Не забудьте уложить на дно контейнера дренаж, сверху грунт, можно взять специальный или универсальный для рассады. Добавьте в него перлит или вермикулит. Семена не заделывайте слишком глубоко. Увлажните почву с помощью опрыскивателя и накройте пластиковой крышкой, стеклом или прозрачным пакетом, не забывайте проветривать. Запаситесь терпением. Перец считается культурой, которая долго всходит.

Когда появятся сеянцы, их нужно постепенно приучать находиться без укрытия. Через 7-10 дней от него можно отказаться. Время от времени подкармливайте хлорофиллом, кальциевой селитрой, универсальным удобрением для рассады – смотря что есть под рукой. Когда появятся первая пара настоящих листочков, сеянцы можно пикировать по отдельным горшочкам. Можно использовать торфяные, которые помогут обеспечить оптимальное увлажнение и тепло корневой системе.

Не торопитесь высаживать растения в открытый грунт. Почва должна прогреться, а угроза заморозков – миновать. Оптимальное время для высадки рассады в открытый грунт – конец мая или начало июня. Если вы планируете выращивать перец в теплице, тогда пересадить рассаду на постоянное место можно раньше.