7 необычных способов использовать ватные палочки в быту

Они могут быть полезны не только для того, чтобы поправить макияж.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ватные палочки спасают, когда нужно поправить макияж, убрать соринку из глаз или промокнуть уши (кстати, специалисты рекомендуют не усердствовать, можно заработать травму барабанной перепонки).

Видео дня

Но их можно использовать не только по прямому назначению.

Почистить клавиатуру

Устранить грязь и пыль между кнопками ноутбука или компьютера можно с помощью ватной палочки и любой спиртосодержащей жидкости. Выключите гаджет, протрите палочкой кнопки и расстояние между ними. Дайте жидкости испариться.

Кстати, проделывать это необходимо хотя бы раз в неделю, ведь клавиатура — самое грязное место компьютера, а прикасаясь к лицу после кнопок можно заработать акне.

Вернуть блеск украшениям

Кольца, подвески, браслеты с узорами сложно очистить с помощью ткани или ватного диска, но заостренная ватная палочка поможет убрать грязь даже из труднодоступных мест. Возьмите специальную пасту, обмакните в нее ватную палочку и протрите аксессуары. Если с первого раза не получится убрать все загрязнения, повторите эту процедуру.

Зажечь свечу

Если фитилек свечи в баночке ушел в воск, его можно зажечь с помощью ватной палочки. Пропитайте наконечник в спирте или другой горючей жидкости, подожгите ее. Вата будет гореть довольно долго, огонь успеет расплавить верхний слой воска и освободить фитиль. Не забудьте потушить палочку в воде.

Починить застежку

Если на куртке или джинсах заела молния, исправить ситуацию можно с помощью масла и ватной палочки. Нанесите жидкость на проблемный участок, подождите минуту, затем потяните замок вниз. Ткань легко освободится.

Подкрасить волосы

Если нужно придать цвет одной пряди или исправить оплошность окрашивания там, где краситель не взялся, а времени на полноценную процедуру нет, обмакните ватную палочку в краску и нанесите на неокрашенное место, оберните фольгой и оставьте на 15—20 минут.

Избавить обувь от царапин

Это сработает на любой паре, не важно, лаковая она, замшевая или просто кожаная. Избавиться от скола или царапины на обуви можно с помощью ватной палочки, вазелина и ацетона (или жидкости для снятия лака). Протрите царапину палочкой, смоченной в ацетоне, дайте подсохнуть и нанесите вазелин.

Отремонтировать сколотую плитку