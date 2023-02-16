Как эффективно сэкономить на ремонте квартиры

Как сделать ремонт в квартире своими руками, чтобы он выглядел профессионально, рассказывает сооснователь бренда мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин.

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«Если говорить про молодую семью, то можно взять отпуск на лето и сделать ремонт у себя в квартире, – самый экономичный способ. Этот способ должен предполагать следующее – это должно делаться не только от экономии, а от сердца», – отмечает эксперт.

По словам Латугина, второй недорогой вариант при наличии специалистов – европейский стиль.

Это белые стены, приятный пол из натуральных материалов (дерево) и белый потолок – хорошая база для того, чтобы занести мебель и получить довольно современный интерьер.

Этот вид ремонта не потребует много ресурсов. Старую мебель можно покрасить в определенный цвет, подходящий по интерьеру.