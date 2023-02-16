Как эффективно сэкономить на ремонте квартиры

Как сделать ремонт в квартире своими руками, чтобы он выглядел профессионально, рассказывает сооснователь бренда мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин.
«Если говорить про молодую семью, то можно взять отпуск на лето и сделать ремонт у себя в квартире, – самый экономичный способ. Этот способ должен предполагать следующее – это должно делаться не только от экономии, а от сердца», – отмечает эксперт.
По словам Латугина, второй недорогой вариант при наличии специалистов – европейский стиль.
Это белые стены, приятный пол из натуральных материалов (дерево) и белый потолок – хорошая база для того, чтобы занести мебель и получить довольно современный интерьер.
Этот вид ремонта не потребует много ресурсов. Старую мебель можно покрасить в определенный цвет, подходящий по интерьеру.
Подобрать интерьер можно с помощью специализированных сайтов. Там следует выбрать интерьеры, которые близки по цвету и по духу, а дальше – скопировать их в своем помещении, пишет РИАМО.