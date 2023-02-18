Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
57 минут назад

Архитектор дал советы по ремонту квартиры

Реальное времяиещё 1

При ремонте не стоит экономить на технологических решениях . Об этом в беседе с "РИАМО" заявил архитектор и дизайнер Константин Лагутин.

Архитектор дал советы по ремонту квартиры
Фото: Реальное времяРеальное время

По словам специалиста, не нужно экономить на трубах и проводах. Помимо этого, эксперт рассказал, что для покраски стен нужно использовать качественную краску. Так, Лагутин посоветовал приобретать краску не за 2 или 10 тысяч рублей, а за 7 тысяч рублей, сообщает Daily Moscow.

— Нельзя покупать за 2 тыс., потому что этой краской придется 10 раз красить, и она все равно не перекроет стену, — рассказал архитектор.

В заключение он отметил, что всегда при покупках нужно придерживаться правила золотой середины. Свою позицию он объяснил тем, что дешевые товары могут быстрее сломаться, ввиду чего потребуется снова тратить средства на необходимые товары.

Дом и сад,Константин Лагутин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий