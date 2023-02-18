Архитектор дал советы по ремонту квартиры

При ремонте не стоит экономить на технологических решениях . Об этом в беседе с "РИАМО" заявил архитектор и дизайнер Константин Лагутин.

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По словам специалиста, не нужно экономить на трубах и проводах. Помимо этого, эксперт рассказал, что для покраски стен нужно использовать качественную краску. Так, Лагутин посоветовал приобретать краску не за 2 или 10 тысяч рублей, а за 7 тысяч рублей, сообщает Daily Moscow.

— Нельзя покупать за 2 тыс., потому что этой краской придется 10 раз красить, и она все равно не перекроет стену, — рассказал архитектор.