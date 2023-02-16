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48 минут назад

Тиктокерша показала способ повесить штору и избежать порчи стен

Lenta.ru

Тиктокерша, дизайнер интерьеров по имени Максин Брейди рассказала, как повесить шторы, при этом избежав порчи стен. На ролик с ее способом обратило внимание издание The Sun.

Блогер показала способ повесить штору и не испортить стены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Брейди указала на то, что штору можно расположить на раздвижной, а не навесной гардине — тогда звук дрели не побеспокоит соседей, а арендодатели не будут переживать, что жилец портит стены.

В ролике она показала, как самостоятельно и быстро устанавливает гардину.

«Просто поверните, установите в нужное место и повесьте шторы. Вот так просто, уютно, стильно и понравится арендодателю», — прокомментировала она.

По словам Максин, таким образом она установила шторы во всей квартире, и изменения нравятся ей не только эстетически, но и помогают сохранять дома тепло.

Дом и сад,
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