Специалисты объяснили, почему коты не любят своих хозяев

Даже если ваш питомец встречает вас у двери или ласково трется о ноги – не спешите с выводами о безусловной любви кота или кошки. Зоопсихологи Иван Хватов и Галина Бородулина объяснили «Газете.Ru», почему не стоит экстраполировать на них особенности человеческой психики.

В первую очередь эксперт отметил, что для любви нужно сознание, умение обобщать множество ситуаций для формирования отношения к чему-либо. У кошек все это отсутствует. Если кот трется о ваши ноги и мяукает – вероятнее всего, он приветствует хозяина, помечает своим запахом. А может и вовсе требует еду.

«Если кошка залезла на колени – ей может быть просто тепло и уютно сидеть именно так. Даже мурчанием кошка часто не выражает любовь и привязанность, а просто пытается успокоить себя», – объяснила Галина Бородулина.

Тем не менее привязанность кошки умеют формировать, хотя она и зависима от инстинктов. В отличие от собак, коты привязываются к месту, но не к людям. Еще одна интересная деталь: кошки умеют испытывать положительные эмоции, хотя и не влюбляются в людей.

«Поскольку чувства внеситуативны, мы любим человека в хорошем и в плохом настроении и в любое время года. Эмоция же является оценкой происходящего события», – подчеркнул Иван Хватов.