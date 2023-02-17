Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
32 минуты назад

Специалисты объяснили, почему коты не любят своих хозяев

Мира Маркина

Даже если ваш питомец встречает вас у двери или ласково трется о ноги – не спешите с выводами о безусловной любви кота или кошки. Зоопсихологи Иван Хватов и Галина Бородулина объяснили «Газете.Ru», почему не стоит экстраполировать на них особенности человеческой психики.

В первую очередь эксперт отметил, что для любви нужно сознание, умение обобщать множество ситуаций для формирования отношения к чему-либо. У кошек все это отсутствует. Если кот трется о ваши ноги и мяукает – вероятнее всего, он приветствует хозяина, помечает своим запахом. А может и вовсе требует еду.

«Если кошка залезла на колени – ей может быть просто тепло и уютно сидеть именно так. Даже мурчанием кошка часто не выражает любовь и привязанность, а просто пытается успокоить себя», – объяснила Галина Бородулина.

Как понять, кого на самом деле кошка считает своим хозяином

Тем не менее привязанность кошки умеют формировать, хотя она и зависима от инстинктов. В отличие от собак, коты привязываются к месту, но не к людям. Еще одна интересная деталь: кошки умеют испытывать положительные эмоции, хотя и не влюбляются в людей.

«Поскольку чувства внеситуативны, мы любим человека в хорошем и в плохом настроении и в любое время года. Эмоция же является оценкой происходящего события», – подчеркнул Иван Хватов.

Ранее «Рамблер» писал, как белые медведи относятся к пингвинам.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий