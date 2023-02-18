Как правильно подсвечивать рассаду и где ее держать

На дворе только февраль, а многие дачники в мыслях об огородах уже поправляют рассаду на окнах своих городских жилищ. Но это не гарантия радости с приходом тепла. Потому что, если сделать всё неправильно, она до момента отъезда на дачу просто может не дожить. Как этого избежать, рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Часто в квартирах дачников можно увидеть подоконники, заставленные кассетами с рассадой. Но это плохая идея из-за постоянных перепадов температур: от окна холодно, и тут же горячо и сухо от батареи. Да и прямые солнечные лучи в первое время опасны — когда она ещё слабая, в виде сеянцев, нужна полутень. В общем, растения не люди, но тоже хотят комфорта.

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Куда же деваться, если дома очень мало места? Выход есть:

Стеллаж для подоконника. Теплолюбивую рассаду ставят на среднюю полку — так перепад температур будет ощущаться поменьше.

Теплоизоляция окна. Можно выполнить подручными средствами: газета, тряпка или губка. Главное, чтобы ёмкости с рассадой не соприкасались с окном. Поливать можно только отстоянной водой, от сухого воздуха опрыскивать.

Банка с водой. Воздух более влажный, если она стоит на подоконнике. Днём нужно открывать занавески, чтобы тёплый воздух поступал к растениям, а на ночь закрывать.

Но всё-таки что-то сажать на подоконнике не воспрещается. Это та рассада, которая гарантированно выдержит перепады.

Томаты равнодушны к перепадам температур и достаточно холодостойки. Но сеянцы нужно защищать от солнечных лучей.

Петунии требовательны к температуре только вначале. Всходы окрепли — можно отправлять на подоконник.

Рассаду практически всех цветов тоже вытерпит приоконные условия.

Но не получится вырастить на подоконнике огурцы, перцы и баклажаны. Для них крайне опасны низкая температура и её перепады. Почва становится холоднее +14 — огурцы погибают, а перцам и баклажаным надо +25–28. Если других вариантов нет — ставьте на стеллажи.

Как грамотно подсвечивать рассаду на подоконнике

Томатам нужно около 15 часов света в день, а баклажанам и перцам — около 12–14 часов.

«Как только появились первые зелёные петельки всходов, следует использовать специальную досветку. Именно от рассады зависит ваш будущий урожай, поэтому нужно подойти к досвечиванию серьезно. Ламп сейчас на рынке очень много, и, в отличие от солнца, они постоянны и при правильном применении не сожгут ваши труды. Обычно используют светодиодные фитолампы», — объяснила Людмила Шубина.

Но без остановки досвечивать рассаду не нужно. Растения должны побыть и в темноте, поэтому на ночь лампы выключают. Утром лучше всего включать досветку перед восходом солнца, около 06:00, примерно на 2–3 часа, а вечером — после 18:00, также на 2–3 часа. Если пасмурно — в течение дня.