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2 часа назад

Дачникам рассказали, как правильно подсвечивать рассаду и где ее держать

Секрет Фирмы

На дворе только февраль, а многие дачники в мыслях об огородах уже поправляют рассаду на окнах своих городских жилищ. Но это не гарантия радости с приходом тепла. Потому что, если сделать всё неправильно, она до момента отъезда на дачу просто может не дожить. Как этого избежать, рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Как правильно подсвечивать рассаду и где ее держать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Часто в квартирах дачников можно увидеть подоконники, заставленные кассетами с рассадой. Но это плохая идея из-за постоянных перепадов температур: от окна холодно, и тут же горячо и сухо от батареи. Да и прямые солнечные лучи в первое время опасны — когда она ещё слабая, в виде сеянцев, нужна полутень. В общем, растения не люди, но тоже хотят комфорта.

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Куда же деваться, если дома очень мало места? Выход есть:

  • Стеллаж для подоконника. Теплолюбивую рассаду ставят на среднюю полку — так перепад температур будет ощущаться поменьше.
  • Теплоизоляция окна. Можно выполнить подручными средствами: газета, тряпка или губка. Главное, чтобы ёмкости с рассадой не соприкасались с окном. Поливать можно только отстоянной водой, от сухого воздуха опрыскивать.
  • Банка с водой. Воздух более влажный, если она стоит на подоконнике. Днём нужно открывать занавески, чтобы тёплый воздух поступал к растениям, а на ночь закрывать.

Но всё-таки что-то сажать на подоконнике не воспрещается. Это та рассада, которая гарантированно выдержит перепады.

  • Томаты равнодушны к перепадам температур и достаточно холодостойки. Но сеянцы нужно защищать от солнечных лучей.
  • Петунии требовательны к температуре только вначале. Всходы окрепли — можно отправлять на подоконник.
  • Рассаду практически всех цветов тоже вытерпит приоконные условия.

Но не получится вырастить на подоконнике огурцы, перцы и баклажаны. Для них крайне опасны низкая температура и её перепады. Почва становится холоднее +14 — огурцы погибают, а перцам и баклажаным надо +25–28. Если других вариантов нет — ставьте на стеллажи.

Как грамотно подсвечивать рассаду на подоконнике

Томатам нужно около 15 часов света в день, а баклажанам и перцам — около 12–14 часов.

«Как только появились первые зелёные петельки всходов, следует использовать специальную досветку. Именно от рассады зависит ваш будущий урожай, поэтому нужно подойти к досвечиванию серьезно. Ламп сейчас на рынке очень много, и, в отличие от солнца, они постоянны и при правильном применении не сожгут ваши труды. Обычно используют светодиодные фитолампы», — объяснила Людмила Шубина.

Но без остановки досвечивать рассаду не нужно. Растения должны побыть и в темноте, поэтому на ночь лампы выключают. Утром лучше всего включать досветку перед восходом солнца, около 06:00, примерно на 2–3 часа, а вечером — после 18:00, также на 2–3 часа. Если пасмурно — в течение дня.

Лампы должны располагаться строго сверху, чтобы рассада не отклонялась к свету, на минимальном расстоянии до всходов — 12–15 см. Рассада растёт — расстояние увеличивают до 50–60 см.

Дом и сад,Людмила Шубина,
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