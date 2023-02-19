Больше свободы: на что способно стекло в современном интерьере

Воздуха и пространства – городскому жителю этого всегда не хватает, причем вне зависимости от площади его квартиры. Стекло пропускает солнечный свет и визуально расширяет пространство, а это идеальный материал для современного интерьера. «Рамблер» рассказывает, как можно использовать стекло, чтобы дома свободно дышалось и хотелось творить.

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Межкомнатные перегородки

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Популярный прием для зонирования пространства – стеклянные перегородки. Они будут хорошо смотреться и в лофте, и в сканди, и в неоклассике, и в других современных стилях. Важно: выбрать производителя, который гарантирует красоту, качество и безопасность.

Кухонные фартуки

Стеклянные панели, или скинали, считаются одним из самых практичных материалов для кухонного фартука. Они не впитывают жир и запахи, отлично моются и не царапаются. Огромные и слишком яркие принты остались в прошлом, сейчас производители предлагают минималистичные варианты, которые впишутся в современный интерьер. Если вы хотите создать максимально свободное пространство и отказываетесь от использования верхних шкафов – стеклянные панели станут хорошим решением. Они не перетянут внимание на себя, но одновременно защитят покрытие стены, будь то фактурная штукатурка или дизайнерские обои

Стеклянные двери

Такие двери можно использовать не только для гостиной или столовой, но и в спальне и даже на кухне. Стекло может быть любого цвета – бронза, черный глянец, серебро и другие варианты. Кроме того, можно выбрать варианты с декоративными гравированными вставками.

Душевые перегородки

Конечно, в квартире есть определенные ограничения – при возведении душа нельзя обойтись без поддона, это будет незаконно. А вот в частном доме можно дать волю фантазии и сделать, например, душевую зону без всяких поддонов, подиумов и порожков. И здесь можно выбрать любые ограждения, причем использовать не только стеклянные дверцы, но и стеклоблоки для возведения перегородок.

Стеновые панели

Стеклянные стеновые панели в различных вариациях цвета могут сделать интерьер по-настоящему выразительным. С их помощью вы можете зонировать пространство, например, выделив рабочую или ТВ-зону в гостиной, сделать акцентную стену в спальне. Стеновые панели позволяют комбинировать различные материалы – стекла, зеркала, любые облицовки – и создавать невероятно красивые и неповторимые сочетания.

Открытые гардеробные

Новый интерьерный тренд – открытые гардеробные с прозрачными дверцами и подсветкой. Конечно, это потребует не только смелости, но и дисциплины – одежда должна быть в исключительном порядке и отличном состоянии. А значит гардероб нужно хорошо спланировать, чтобы нашлось место для всего, и регулярно проводить ревизию, чтобы не копились не нужные вещи, захламляющие пространство.

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