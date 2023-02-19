Сладкий болгарский перец считают капризной культурой, которая не любит холод и долго созревает. В средней полосе России перец вполне можно вырастить, однако придется постараться. Чтобы правильно подготовить рассаду, необходимо заранее рассчитать оптимальный срок посадки семян.

Ведущая канала “Голова Садовая” Снежана Ташова поделилась лайфхаком, который поможет правильно рассчитать дату первой посадки семян, чтобы они успели прорасти до перемещения в грунт весной и впоследствии дали богатый урожай.

Подробнее о том, как и когда сеять болгарский перец, смотрите в видео.