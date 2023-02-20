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1 час назад

Россияне бросились покупать один тип мебели

Lenta.ruиещё 1

В 2022 году россияне бросились скупать мебель для сна — продажи этого типа товаров выросли в 2,8 раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейса Ozon.

Россияне бросились покупать один тип мебели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В компании выяснили, что в сравнении с 2021 годом россияне купили в 4,4 раза больше кроватей и в 2,8 раза больше матрасов. При этом покупатели обращали наибольшее внимание на беспружинные матрасы или с независимыми пружинами. Большая часть спроса также пришлась на раскладушки и детские кровати.

За год в 2,3 раза увеличились продажи корпусной мебели и мебели для хранения вещей. В два раза повысился спрос на столы и стулья. Наиболее активно росли продажи на комплекты столов и стульев — рост в 6,5 раза. Что касается мягкой мебели, то россияне стали покупать в четыре раза больше диванов и в 2,5 раза больше кресел.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил включить мебель в стоимость ипотеки. Министр посчитал, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.

Дом и сад,Ирек Файзуллин,Госстрой России,
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