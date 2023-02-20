Антитренды в интерьере 2023 года

На самом деле, ремонт и интерьер вашего дома – это дело личного вкуса, комфорта и удобства. Но даже в таких вопросах лучше обращать внимания на тренды и антитренды – они помогут вам избежать ошибок и выбрать наиболее подходящие варианты для своего будущего жилища.

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Из наименее популярных дизайнерских приемов на 2023 год можно выделить:

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Зонирование помещения массивными и яркими перегородками

В целом зонирование – очень полезный прием и для больших, и для маленьких квартир. Но в последнее время дизайнеры советуют делать это более аккуратно и "нативно": например, с помощью мебели или отделки. Используя толстые и массивные перегородки вы рискуете "съесть" драгоценное пространство и получить неудобный вариант разделения помещения.

Невнимательность к составу материалов

Советуем обращать внимание на состав материалов, которые вы используете, начиная от отделки и заканчивая декором. Многие составы могут быть опасны для аллергиков, а некоторые даже выделять испарения, например, в жару. Дизайнеры всего мира сегодня отдают предпочтения натуральности – керамограниту, дереву, камню и льну.

Нагромождение деталей

Это касается как стен (художественная роспись, фотообои), так и элементов декора (светильники, картины и двери). Такой дизайн может смотреться интересно, но со временем может быстро надоесть. Это не значит, что нужно сводить декор к минимуму, но учитывать переменчивость вкусов и настроения все-таки стоит.

Открытое хранение

С этим антитрендом столкнулись многие – открытое хранение не только создает много визуального шума (просто потому, что нельзя постоянно контролировать наполнение полок), но и быстро пылится. Это существенно усложняет домашнюю уборку. Лучше продумать удобную для семьи систему хранения с ящиками, корзинами и дверцами.

А что сейчас в тренде?

Суровый минимализм движется в сторону одухотворенности и жизни. В тренде сочетание неровных шероховатых поверхностей с гладĸими, например, травертин с отĸрытыми порами, теĸстурная деĸоративная штуĸатурĸа, фактурная плитка с точной имитацией природных материалов. В процессе производства стали доступными фотографическая достоверность изображений, глубокая прорисовка деталей и богатая цветовая палитра.

Кстати о цвете...