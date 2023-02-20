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1 час назад

Эксперты рассказали, как выбрать удобрения для комнатных растений

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как подобрать удобрения для комнатных растений в зависимости от времени года.

Эксперты рассказали, как выбрать удобрения для комнатных растений
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Весной у большинства цветов стартует активная фаза роста. В связи с этим многие цветоводы начинают подкормку. Специалисты рекомендуют использовать для этого древесную золу.

Летом эксперты советуют опираться на особенности конкретного растения. По их словам, чаще всего для удобрения растений может применяться фосфорно-калийные комплексы.

Осенью у комнатных растений проходит фаза плодоношения. В это время следует значительно сократить количество азота. В этом могут помочь минеральные составы.

Зимой растения сталкиваются с отсутствием необходимого количества света, что замедляет усвоение питательных веществ растением. В связи с этим удобрения в этот период можно не использовать, передает Общественная Служба Новостей.

Также эксперты посоветовали не размещать растения в ванной комнате. Помещение отличается высокой влажностью, из-за чего происходит быстрое размножение бактерий, передает Nation News.

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