Перечислены самые загрязненные бактериями предметы на кухне

Новое исследование выявило предметы на кухне, которые подвержены перекрёстному загрязнению. Так называют загрязнение микробами из воздуха, от человека, из еды, от инструментов или рабочих поверхностей.
Исследователи набрали 371 человека якобы для тестирования новых рецептов, хотят на самом деле цель у учёных была другая. Добровольцев попросили приготовить котлеты из индейки. Они не знали, что говяжий фарш содержал MS2, безвредную бактерию-индикатор. Участники должны были вести себя на кухне, как обычно. Затем учёные протёрли кухонные поверхности и проверили их на наличие следов перекрёстного загрязнения.
Исследователи обнаружили микроорганизмы на ручке ножа, разделочной доске, сковороде, внутренней поверхности раковины, тряпке и губке, ручке крана, дозаторе мыла, ручке холодильника и крышке мусорного бака. В целом, результаты не были неожиданными, но не обошлось и без позитивных новостей — загрязнённость на большинстве поверхностей не превышала 20%.
Однако нашлась и неожиданная точка перекрёстного загрязнения — банки со специями. На них было больше загрязнителей, чем на крышке мусорного ведра.