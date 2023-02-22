Какие зимние опасности угрожают питомцам и как их избежать

Артрит, насморк, кашель: зимой наши питомцы точно так же, как и мы, подвержены повышенному риску заболеваний.

Фото: Petstory Petstory

Чтобы уберечь своего домашнего любимца и сохранить его здоровым и невредимым, важно не только знать, к чему готовиться, но и проводить соответствующую профилактику.

Видео дня

В этой статье расскажем о 6 наиболее частых зимних проблемах и о том, как предотвратить их появление.

Начнём с того, какие именно опасности с большей вероятностью могут угрожать вашему четверолапому.

Переохлаждение. Здесь всё очень просто. Ну кто не переохлаждался зимой? Постоянные перепады температур, сильный мороз и всё такое. Наши питомцы тоже могут переохладиться. И для них это проще простого — достаточно просто немного подмёрзнуть во время очередной прогулки.

А вот понять, что животное переохладилось, может быть не так легко. Но если вы заметите подавленность настроения, усталость, озноб и в целом общее снижение уровня активности у питомца — скорее всего, дело в этом.

Важный момент — у себя и домашних мы часто лечим последствия переохлаждения сами. А вот с питомцами играть в доктора не стоит — лучше обратиться к ветеринару.

Обморожение. Недлительная, но от этого не менее неприятная проблема, которой подвержены домашние питомцы, много времени проводящие на улице. Обморожение наступает, когда температура тела животного значительно снижается, и в тканях начинают формироваться кристаллики льда — да, такое бывает. Именно эти кристаллы представляют опасность для здоровья вашей кошки или собаки. Среди наиболее частых симптомов обморожения — общий озноб, сонливость, а также обмороки или даже летаргия.

В случае несильного обморожения поможет тёплое одеяло и много любви. Если дело серьёзное, добавьте в этому уравнению поход к специалисту.

Насморк. Этот симптом простуды может вполне стать полноценным недугом и повлечь за собой кучу других неприятностей вроде кашля, чихания, слезливости и усталости. В общем, всё как у людей. Чтобы помочь питомцу справиться с болезнью, укрывайте его одеялом, больше обнимайте, а также заставляйте пить больше воды. Если же это не поможет, ветеринар сможет выписать подходящие антибиотики.

Грипп. Ещё один вечный спутник зимы. Тут всё уже немного серьёзнее. Если питомец подцепит грипп, скорее всего это вызовет сухой кашель, насморк, повышенную температуру, ушные инфекции и даже лихорадку. В общем, всё то, чего мы очень не хотим обнаружить у своих четверолапых. Если вы всё-таки столкнулись с этими симптомами, покажите животное ветеринару как можно скорее, не затягивайте и не пренебрегайте его услугами.

Простуда. И снова — всё как у нас. Зима — сезон простуд для всех вне зависимости от количества лап (ну, или ног). И точно так же, как и нам, четвероногим очень не нравится простужаться. Симптомы у «четверолапой» простуды вполне знакомые: насморк, чихание, сонливость и дальше по списку. Чтобы помочь любимцу быстрее выздороветь, сократите время прогулок. А если порода животного склонна к замерзанию (например, у него нет шёрстки, как у котиков-сфинксов), самое время для дефиле по двору в тёплой одежде!

Артрит. Зима и сильные холода — синонимы боли в суставах. Даже у молодых питомцев.

Вообще гораздо проще предупредить появление артрита, чем его лечить — просто убедитесь, что ваш питомец не переохлаждается, находится в нормальном, здоровом для себя весе и много двигается. Всё просто, как дважды два.

А если артрит всё же настиг четыре лапы (или одну из них), обезболивающие и антивосполительные мази вам в помощь!

Что делать, чтобы избежать зимних заболеваний у питомцев?

Профилактика — лучшее лекарство, это мы все с вами знаем. Главная профилактическая мера для животных — тепло. Причём подход должен быть комплексным, тёплым должно быть всё:

Одежда (если она необходима); Спальное место — пускайте хвостика поспать с собой почаще или положите в лежанку плед; Шерсть — лучше не стричь животное в период сильных холодов и перед ним; Обувь, если ваш питомец не возражает.