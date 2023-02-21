Розы любят водку: как продлить жизнь букетам

Букет свежих цветов освежает интерьер, а еще очень поднимает настроение. Продлить жизнь цветам можно с помощью простых хитростей, которыми активно пользуются все флористы.
Некоторые цветы обожают, когда в воду добавляют дополнительные ингредиенты. Так, розы останутся свежими дольше, если плеснуть в вазу рюмку водки, а яркие герберы или тюльпаны порадует лимонная кислота или таблетка аспирина.
Универсальным «коктейлем» для букета считается такое сочетание: 1 чайная ложка лимонной кислоты, 1 чайная ложка сахара, 1 капля отбеливателя.
Помните, что тюльпаны и нарциссы обожают сахар.
Здесь есть два важных правила: листья не должны плавать в воде, иначе она быстро зацветет. Но те, что остались на поверхности, нужно увлажнять: опрыскивайте цветы водой комнатной температуры из пульверизатора.
Способ подходит далеко не для всех цветов, лишь для тех сортов, у которых плотный снаружи и мягкий внутри стебель. Например, хризантемы, пионы, герберы, гортензии, ранункулюсы. Цветы опускают в крутой кипяток на 5—7 сантиметров не больше, чем на 5 секунд. Затем вынимают, обрезают ту часть, что находилась в горячей воде с помощью острого ножа и тут же ставят в холодную чистую воду.
Так цветы простоят в два-три раза дольше.
Даже после срезки цветы остаются живыми и продолжают пить воду, некоторые даже продолжают расти. Поэтому так важно, чтобы жидкость была чистой и свежей. Старайтесь менять воду в вазе ежедневно. Здорово, если цветы будут стоять в воде, очищенной от солей. Для этого просто профильтруйте воду или дайте ей отстояться.
Слишком близкое расположение к батареям или плите приводит к тому, что цветы вянуть слишком быстро. Разместите их на прохладном подоконнике, так растения останутся свежими значительно дольше.